MotoGP, la Ducati ha sbagliato a prendere Marquez? Lorenzo dice la sua

La Ducati avrà la coppia di piloti più forte dell’intera MotoGP con Marquez nel 2025, ma secondo Jorge Lorenzo non tutto è come sembra.

La MotoGP si sta godendo un periodo di vacanza, con la pausa estiva che perdurerà per altre due settimane, sino al Gran Premio di Gran Bretagna che si terrà in quel di Silverstone. Pecco Bagnaia ci arriverà da leader del mondiale, con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin e 56 su Marc Marquez, il quale sembra essere tagliato fuori dalla battaglia per il titolo. La Ducati del Gresini Racing, nonostante il suo immenso talento, appare troppo inferiore a quella ufficiale, la Desmosedici GP24, ed il nativo di Cervera è ancora a caccia della sua prima vittoria.

Nonostante questo, come ben noto ormai, la Ducati ha scelto di puntare su Marquez come nuovo compagno di Bagnaia, e sarà lui a salire in sella alla moto ufficiale nel 2025, spezzando così i sogni di Enea Bastianini, ma soprattutto di Martin, che ormai pareva avere in pugno quella sella. Di certo, la convivenza tra Pecco e Marc non sarà così facile, e ci aspettiamo una grande bagarre tra i due campioni.

Marquez, ecco le parole di Lorenzo

Il passaggio di Marc Marquez in Ducati factory è il grande tema dell’estate della MotoGP, e non si fa altro che pensare al prossimo anno, dando per scontato che Pecco Bagnaia sia il grande favorito per questa stagione. In un’intervista riportata da “Corsedimoto.it“, Jorge Lorenzo ha espresso il proprio parere della futura convivenza in Ducati che ci sarà tra Marc ed il campione del mondo in carica.

Ecco il suo parere: “Credo che l’arrivo di Marc Marquez alla Ducati sia molto interessante. Quest’anno ha reso molto più intrigante il campionato, perché ci sta mettendo tutta la sua grinta per provare a battagliare con Bagnaia e Martin. Credo stia facendo un buon lavoro e che sta riuscendo nel suo intento, anche se non ha ancora vinto, ed il prossimo anno sarà una bella sfida con Bagnaia. Sarà complicata per entrambi“.

Lorenzo ha poi aggiunto: “Dal mio punto di vista, Bagnaia partirà come favorito, perché il campione del mondo è sempre quello che parte con i favori del pronostico. Non saranno facili da gestire per la Ducati perché tutti e due aspirano a vincere, ed in questi casi, la gestione non è mai semplice. Avranno una relazione diplomatica, poi vedremo come andranno le cose“.