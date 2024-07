Honda, clamorosa decisione: l’addio fa tremare anche gli altri colossi del settore

La Honda ha fatto una scelta molto forte, cambiando le carte in tavola sul mercato. Ecco cosa è stato comunicato in questi giorni.

Il mercato delle due e delle quattro ruote è fatto da veri e propri colossi, fondamentali per lo sviluppo di nuovi modelli e di tecnologie all’avanguardia. La Honda è il maggior produttore mondiale di moto e scooter, e fa segnare ogni anno numeri da record, staccando nettamente la concorrenza. Così come la Suzuki ed altri marchi, è uno di quei costruttori che è impegnato sia nel mondo delle moto che in quello delle auto, e deve sempre aggiornarsi a quelle che sono le tecnologie da attuare.

Ebbene, da casa Honda è stato annunciato un vero e proprio ribaltone, che avrà un impatto enorme sul futuro del settore della mobilità. Come sappiamo, nonostante le scarse vendite, la quasi totalità dei marchi sta puntando sull’elettrico, in vista dei blocchi ai termici che arriveranno nella prossima decade. La casa giapponese ha preso ora una decisione estrema, che non ha di certo reso felici gli appassionati ed i puristi, che dovranno abituarsi ad un nuovo modo di spostarsi da una parte all’altra delle loro città.

Honda, stop ai motori termici a partire dal 2040

Nel corso del Business Briefing del 2024, la Honda ha ufficializzato quelli che sono i suoi piani futuri e le strategie produttive, confermando quello che si era già detto da tempo. Entro il 2040, si occuperà di produrre modelli solamente elettrici, tanto per le auto quanto per le moto. Dunque, nel corso dei prossimi anni diremo gradualmente addio ai termici prodotti da questo costruttore, amati in tutto il mondo per le loro prestazioni e per l’affidabilità che sono in grado di garantire.

Ovviamente, non è un processo che può essere portato a termine in pochi anni, ma si tratterà di un cambiamento graduale, che partirà sin da subito. Entro il 2030, il 40% dei veicoli Honda sarà a zero emissioni, mentre l’80% verrà raggiunto nel 2035, sino al 100% entro il 2040. Tra 16 anni, dunque, non sarà più possibile acquistare un’auto, una moto o uno scooter della casa del Sol Levante equipaggiati con un motore a combustione interna.