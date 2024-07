La Toyota cambia look: la sportiva della gamma diventa ancora più cattiva

Il brand giapponese ha deciso di promuovere il lancio di un restyling di un modello sportivo di punta. Scopriamo l’ultima novità Toyota.

Le Toyota sono famose per l’affidabilità dei motori e per i SUV, ma molti dimenticano i successi ottenuti nel Motorsport. Tutto è nato con i primi trionfi del brand dei tre ellissi con Carlos Sainz al volante della Celica. Dai Rally i tecnici hanno elaborato una serie di modelli sportivi di assoluto spessore. La Toyota poi ha fatto anche la storia nel WEC, ma questa è un’altra storia.

Dopo il successo commerciale ottenuto con la Celica, in epoca recente la Toyota si è rilanciata con la GT86 e con poi l’erede GR86. La Gazoo Racing è il reparto corse della Toyota. La GR86 è stata costruita su una piattaforma appositamente sviluppata per un incremento della rigidità torsionale del circa 50%, grazie all’utilizzo di alcune componenti della scocca in alluminio. Il medesimo materiale con cui vengono realizzati anche il tetto, il cofano e i parafanghi anteriori.

Il baricentro del veicolo è stato abbassato per tenere al minimo il peso. Dopo 3 anni la Toyota ha annunciato un aggiornamento. Sia sul piano estetico che sotto il profilo meccanico c’è stato un bel lifting. Inoltre, per l’occasione, è stata svelata una versione speciale in edizione limitata di pochissimi esemplari. Per ora le novità riguardano solo il Giappone, ma il restyling dovrebbe arrivare anche alle nostre latitudini.

Le novità sulla Toyota GR86

La pepatissima coupé giapponese vanta un handling maggiore, sebbene cambi poco in apparenza. Gli ingegneri si sono concentrati sugli ammortizzatori e sul servosterzo elettrico per migliorare il comportamento in curva. E’ arrivato un aggiornamento sul controllo della coppia per una maggiore sensibilità dell’acceleratore sulle versioni con cambio manuale. È prevista anche una GR86 con il cambio automatico, con un allargamento della banda di coppia per una maggiore disponibilità di potenza.

La MY2025 vanta nuove luci diurne a LED, mentre a livello di sensoristica è stato aggiunto il sistema di avviso della pressione degli pneumatici. In Giappone verranno venduti 200 esemplari della Ridge Green Limited Edition. Presenta la verniciatura verde, dei cerchi da 18″ color bronzo, dei freni Brembo e, sotto, dagli ammortizzatori Sachs. Vi sono rivestimenti interni esclusivi in nero e marrone. Le consegne partiranno da ottobre 2024. I motori Toyota sono una garanzia.

Toyota ha deciso di lanciare la GR86 MY2025 con le prime consegne che partiranno dal 1° di agosto. Per la Ridge Green Limited vi sarà un sistema di lotteria perché la domanda supera l’offerta. Sarà la casa giapponese a comunicare ai vincitori la buona notizia. La GR86 più economica verrà venduta in Giappone a 3.518.000 yen, ossia 20.400 euro al cambio attuale. La Ridge Green Limited costa un po’ di più, a partire da 22.610 euro.