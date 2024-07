Che lavoro fa la mamma di Leclerc? Andiamo a scoprirlo

Charles Leclerc è sempre sotto i riflettori, e si è parlato sempre molto di suo padre, scomparso prematuramente. Ecco cosa fa la madre.

La carriera di Charles Leclerc sta prendendo una piega, via via, sempre più negativa, e che lo sta allontanando dalla possibilità di lottare per il titolo mondiale. Il monegasco è ormai alla sua sesta stagione in Ferrari, la settima in F1, ed in tutti questi anni ha ottenuto la miseria di 6 vittorie, senza mai riuscire a lottare sino in fondo per un titolo, con il miglior risultato che è stato il secondo posto ottenuto nel 2022, ben lontano però dalla Red Bull di Max Verstappen.

Agli occhi dei fan, appare molto azzardata la scelta di rinnovare a lungo termine il contratto con la Ferrari, team in caduta libera da troppo tempo e che non sembra in grado di porre fine al digiuno di vittorie iridate, che dura ormai da 16 anni. Leclerc sembra voler continuare a credere nel sogno iridato, ma c’è da dire che la situazione non è affatto positiva, ed il prossimo anno si farà ancora più dura, visto l’arrivo in squadra di Lewis Hamilton.

Dopo la splendida vittoria di Monte-Carlo, che lo aveva portato a -31 da Verstappen in classifica, il ferrarista è crollato e vanta solamente 4 punti in più in classifica su Carlos Sainz, che ha anche disputato una gara in meno, saltando l’appuntamento dell’Arabia Saudita per appendicite. Nelle prossime righe, vi sveleremo una curiosità su sua madre la sua professione.

Leclerc, ecco di cosa si occupa sua madre Pascale

La famiglia di Charles Leclerc è piuttosto numerosa, e pur avendo sempre vissuto nell’agiatezza economica, ha passato dei momenti molto delicati. Il padre del monegasco, Hervé, è morto prematuramente nel 2017, a causa di un male incurabile, quando Charles non aveva neanche vent’anni, abbandonando così lui ed i suoi fratelli Lorenzo ed Arthur, ma anche la moglie Pascale, la quale ha avuto comunque la forza per andare avanti, seguendo, stando sempre un passo indietro, la carriera dei suoi eredi.

Per chi non lo sapesse, Pascal Leclerc è una parrucchiera, molto nota ed apprezzata nel Principato di Monaco, anche tra i piloti di F1. Infatti, anche David Coulthard ed altri membri del Circus sono e sono stati clienti della madre di Charles, che sicuramente, ha una donna di grande talento in casa. E siamo certi che vada molto fiera dei ragazzi che ha messo al mondo nella sua vita.