Auto, clamoroso fallimento per il noto marchio: ora è finito davvero tutto

Un noto produttore di auto è finito in bancarotta, e la notizia è arrivata nelle ultime ore. Ecco di quale si tratta e cosa accadrà ora.

Che il mondo dell’auto non stia attraversando un periodo felice è ben noto, con il periodo iniziato dal Covid-19 in poi che ha causato gravi danni al comparto automotive. La crisi dei microchip e le varie guerre che si sono scatenate hanno fatto il resto, fotografando una situazione a dir poco drammatica per il settore. Ovviamente, ciò si è poi riversato sulle tasche dei clienti, che hanno dovuto fare i conti con degli aumenti enormi, pari anche al 15%, sui prezzi di listino.

Le auto nuove, nel 2022, hanno patito un crollo delle vendite, ed una lieve ripresa si è registrata solo a partire dallo scorso anno, ma siamo ancora ben lontani dai livelli del passato. Nelle prossime righe, vi daremo conto di una notizia altamente negativa per il settore delle quattro ruote, con un famoso marchio che è andato in bancarotta dopo mesi di grave crisi. Tutti gli sforzi fatti per salvarlo sono stati vani, e per l’automotive è una brutta battuta d’arresto.

Auto, la Fisker rende ufficiale il fallimento

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è maturata la triste ufficialità. Il marchio Fisker ha reso noto il proprio fallimento, una parabola terribile per un brand che con il proprio SUV elettrico Ocean aveva intenzione di rivoluzionare il mercato, ma che a causa delle poche vendite, ha dovuto chiudere i battenti. Anche altri brand sono stati coinvolti nel tentativo di salvataggio, ma tutte le trattative sono fallite.

A questo punto, Fisker ha deciso di svendere tutte le Ocean rimaste ad una società di leasing, nota come American Lease, per dei prezzi a dir poco ridotti all’osso. Pensate che le 3.231 unità disponibili saranno vendute a prezzi variabili compresi tra 2.500 e 16.500 dollari ciascuna, a fronte di un listino prezzi che era compreso tra 38 e 61 mila dollari, una vera e propria svendita in sostanza.

La Fisker è stata protagonista di un tracollo finanziario dettato proprio dalle scarse vendite del SUV Ocean, che è sempre stato bersagliato di critiche dai clienti e dagli esperti del settore, sino a pagare con bancarotta una situazione instabile da troppo tempo. I prezzi del SUV erano stati largamente ridotti nell’ultimo anno, nella speranza di incentivare le vendite, ma tutto è stato vano. Il destino è ormai segnato.