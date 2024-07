Alfa Romeo, torna un mito del passato? Le immagini parlano chiaro (FOTO)

L’Alfa Romeo sta per rinnovare del tutto la propria gamma, e potrebbe prendere spunto da un’auto del passato per il proprio futuro.

Il marchio Alfa Romeo sta pensando in grande in chiave futura, con tanti nuovi modelli pronti a fare la loro comparsa. Poche settimane fa, è stato ufficializzato che da qui al 2030 verrà svelata almeno un’auto nuova ogni anno, a cominciare dal B-SUV Junior, sul quale si sono alzati i veli ormai circa tre mesi fa. La casa di Arese, dunque, vuole issarsi ai primi posti nel segmento premium, ma per puntare in alto ha bisogno di incrementare ancora le proprie vendite, che non arrivano neanche a 70.000 unità l’anno.

Nel 2023 si è registrato un netto incremento del 30% rispetto all’anno precedente, e con le novità che arriveranno, i dati non potranno che crescere ancora. Nel prossimo biennio debutteranno le nuove generazioni di Stelvio e Giulia, entrambe pronte per essere prodotte nello stabilimento Stellantis di Cassino, sulla piattaforma STLA Large. In seguito, l’Alfa Romeo potrebbe portare sul mercato anche una nuova sportiva, e chissà che non si possa prendere spunto da un gioiellino del passato per realizzarla.

Alfa Romeo, scopriamo la SZ rivista in chiave moderna

Tra il 1989 ed il 1991, in pochissimi esemplari, venne prodotta la splendida Alfa Romeo SZ, acronimo di Sprint Zagato, in collaborazione proprio con il celebre carrozziere milanese. Furono soltanto 1.036 le unità prodotte, di un modello che si è sempre distinto per un design unico ed inimitabile. Cosa c’entra un’auto che è uscita di produzione 33 anni fa con il futuro del Biscione? La risposta è presto detta.

In questa immagine, vedete una rivisitazione moderna di una SZ, un render che ha già mandato in visibilio il web, e che è stato caricato sulla pagina Instagram “Avarvarii“. Ma per quale motivo per questo progetto ci si è ispirati proprio alla SZ? Tutto è collegato ad alcune dichiarazioni del grande capo del design della casa di Arese, vale a dire Alejandro Mesonero-Romanos, che si starebbe ispirando, per la prossima sportiva, alla SZ.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avarvarii Automotive Artworks (@avarvarii)

Al momento, in ogni caso, non sappiamo quando un’eventuale Alfa Romeo SZ di moderna concezione potrebbe arrivare sul mercato, con il biennio 2027-2028 che sembra essere quello più indicato, a patto che venga effettivamente realizzata. Di certo, queste immagini non possono che far ben sperare gli appassionati della casa di Arese, che confidano in una nuova sportiva per il futuro.