FIAT X1/9, un mito senza tempo: raduno da urlo, tutti i dettagli

FIAT X1/9 grande protagonista di un raduno nazionale che ha raccolto adesioni un po’ da ogni angolo d’Italia per l’iconico modello.

La FIAT X1/9 è una delle auto più iconiche costruite dal Marchio torinese. Prodotta tra il 1972 e 1989 è di tipo targa, ovvero quel tipo di carrozzeria a metà strada tra la coupé e la spider, entrata in disuso negli ultimi anni. La vettura in questione deriva da una concept car: la Autobianchi A112 Bertone Runabout. Per quanto concerne la meccanica invece utilizzava quella della FIAT 128 Coupé.

Sotto il cofano della FIAT X1/9 c’era un motore trasversale 4 cilindri di 1290 cm³ da 75 CV. Il telaio, invece, era derivato dalla “cugina”, la Lancia Stratos con la quale condivideva anche il progettista: Marcello Gandini. Negli anni è diventata sempre più iconica, tanto da stuzzicare moltissimi designer a provare ad immaginarne delle rivisitazioni in chiave moderna.

Raduno nazionale FIAT X1/9 protagonista in Toscana

In Italia è tanta la passione per questa vettura e non a caso qualche giorno fa, precisamente lo scorso 30 giugno, in Toscana, si è svolto il Raduno nazionale FIAT X1/9. L’evento si è svolto a Castelfiorentino in provincia di Firenze dove decine di persone si sono riversate con le proprie vetture. Le auto sono state prima esposte a piazza Gramsci e poi sono partite per un tour itinerante nei territori dell’entroterra toscano tra le province di Firenze e Siena.

A coordinare tutto ci ha pensato Teresa Galante, mentre l’evento in questione è stato organizzato dal Club X1/9 Italia. Ancora oggi questo modello fa battere i cuori di tanti appassionati. In particolare negli ultimi anni la vettura è diventata famosa tra i collezionisti. Di questo modello ne esiste anche una versione Dallara costruita nel 1975: la Icsunonove, che nella sua versione definitiva montava un motore da 1600 cm³ da oltre 200 CV. Nel 1974, invece, fu realizzata anche una versione Abarth che era equipaggiata con il motore della FIAT 124 Abarth Rally da 1840 cm³ e una potenza massima di 200 CV.