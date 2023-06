FIAT, torna la X1/9? Le prime immagini mandano tutti in visibilio

La FIAT ha in mente l’arrivo di tanti modelli esclusivi, e molti potrebbero riprendere nomi storici. Ecco la X1/9 dei tempi moderni.

La FIAT è sempre il costruttore italiano più chiacchierato, essendo quello che vende il maggior numero di vetture. L’estate attuale, in particolare, è da seguire con attenzione, visto il debutto di nuovi modelli e la preparazione di alcune grandi novità che si preannunciano davvero rivoluzionarie per il prossimo futuro.

Infatti, mancano ormai un paio di settimane alla presentazione della Nuova 600, ovvero il nuovo Suv di Segmento B che è già stato spoilerato in diverse occasioni. Da pochi giorni, inoltre, sono stati tolti i veli alla Topolino, anche se in realtà si è vista solo una foto, in attesa di scoprire come sarà la sua versione finale.

La FIAT non si ferma, e nel 2024 arriverà la nuova Panda, mentre nel 2025 toccherà al grande ritorno della Multipla. Si tratterà di due vetture che andranno ad abbracciare dei canoni stilistici del tutto nuovi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Nel frattempo, c’è anche qualcuno che ha immaginato un altro storico ritorno.

FIAT, ecco la X1/9 rivista in chiave moderna

Il marchio FIAT attira sempre la grande attenzione della stampa, ma anche degli appassionati, che sono legati in maniera indissolubile a questo nome. Nel passato, sono tanti i modelli di successo che sono stati realizzati dalla casa di Torino, ed alcuni nomi storici potrebbero essere ripresi per alcune auto future.

Una di esse potrebbe essere la X1/9, che in pochi, forse, ricorderanno, visto che la sua produzione risale al 1972, per poi uscirne nel 1989. Si trattava di una vettura di tipo targa, ovvero a metà tra coupé e decappottabile, dotata di motore centrale, una creatura non proprio conforme al DNA di questo marchio, ma che ottenne un discreto successo ai suoi tempi.

La conferma ci arriva dal fatto che rimase in produzione per ben 17 anni, ed ora, qualcuno ne ha immaginato il ritorno in un futuro non troppo lontano. Stiamo parlando del designer Tommaso D’Amico, che ha realizzato un modello davvero fantastico, immaginando una X1/9 adattata ai canoni stilistici moderni, ma con tante innovazioni.

Il video che ne immagina le forme è stato caricato sul canale YouTube dell’autore, che da sempre ci delizia con creature frutto della sua fantasia, principalmente sempre a marchio FIAT. D’Amico ha pensato ad una versione attuale con un passo e dimensioni maggiorate rispetto a quella del passato, con un’ottima abitabilità interna ed una buona capienza nella zona del bagagliaio.

Il motore è quello che rappresenta una sorta di rivoluzione, perché non ne è previsto il posizionamento al centro come nel modello originale, ma anteriore, con trazione anch’essa anteriore, e potrebbe essere il propulsore modulare FireFly 4 cilindri 1.3 in versione turbo, con l’ottima potenza massima di 210 cavalli.

Il cambio sarà meccanico, ma secondo la sua descrizione, non sarebbero previste versioni ibride ed elettriche, cosa impossibile nella realtà. La casa di Torino, parte stabile del gruppo Stellantis, sta convertendo la propria produzione puntando tutto sulle emissioni zero, ed anche un’ipotetica X1/9 dovrà sottostare a queste nuove regole di mercato.