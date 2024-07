Omoda 5, SUV cinese dal lusso sfrenato ad un prezzo stracciato: offerta di lancio da urlo

La Omoda 5 è pronta a fare faville sul mercato internazionale. L’offerta di lancio è davvero vantaggiosa per questo SUV elegante e tecnologico.

L’Italia è pronta ad essere invasa da un nuovo marchio cinese che promette faville. Stiamo parlando di Omoda&Jaecoo, nuovo brand che pochi giorni fa a Milano in un evento all’Hotel Gallia Excelsior ha tolto i veli ai suoi nuovi gioielli. In particolare è stata l’occasione per mostrare l’Omoda 5, un SUV che riesce a coniugare lusso e tecnologia ad un prezzo che sembra davvero irrisorio, ma andiamo con ordine.

Cominciamo col dire che l’Omoda 5 sembra una vera e propria opera d’arte con il suo frontale con griglia del radiatore a matrice integrata senza soluzione di continuità. Sotto colpiscono subito i cerchi da 18 pollici di colore nero. Come tutte le auto cinesi poi c’è una grandissima attenzione all’infotainment, con un doppio schermo da 10,25 pollici. Il pannello di climatizzazione è illuminato con texture multicolore a 64 colori per personalizzare l’auto.

Sistema audio di altissima scuola griffato Sony con 8 altoparlanti. Gli interni dell’Omoda 5 sono in nero carbonio e ciò non fa che esaltare l’eleganza raffinata di questo veicolo. Ottimo anche il sistema di purificazione dell’aria agli ioni negativi e il pulsante di avviamento one-touch.

Omoda 5, offerta di lancio: la Premium al prezzo della Comfort

Per quanto riguarda la motorizzazione, la Omoda 5 è dotata di un 4 cilindri 1.6 TGDI turbo benzina che riesce a tirare fuori sino a una potenza massima di 108 kW e una coppia massima di 278 Nm con un cambio a doppia frizione a 7 marce. Il SUV è in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 7 secondi. C’è poi la possibilità di avere 3 modalità di guida: ECO, Normal e Sport. Sul piano della sicurezza l’Omoda 5 risulta anche lì al top con il 78% della carrozzeria che è fatto in acciaio ad alta resistenza. Presenti poi anche tutti gli ADAS di ultima generazione con ben 16 sistemi di auto alla guida tra cui citiamo l’utilissimo Cruise Control Adattivo.

Passiamo ora al prezzo che è davvero allettante. Le configurazioni disponibili sono Comfort a 27.900 euro e Premium a 29.000 euro. La dotazione di serie è davvero ricchissima e per i nuovi clienti c’è una sorpresa davvero sensazionale. Omoda 5, infatti, è già ordinabile in Italia e per i primi clienti sarà possibile ricevere la versione Premium al prezzo della Comfort. È possibile poi anche rateizzare il tutto grazie a CA Auto Bank, che mette sul piatto un’offerta con TAN 4,95% e TAEG 6,00%, quindi in linea con le migliori sul mercato.

Noi abbiamo avuto un primo approccio con la vettura e vi possiamo assicurare che si tratta di un SUV moderno, ma allo stesso tempo molto elegante. Come dichiarato dalla stessa azienda siamo certi che presto diventerà uno dei preferiti dai più giovani.