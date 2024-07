Prende una Ferrari, la spacca in due parti: quello che ci fa dopo fa impazzire i nerd (VIDEO)

Vi sono persone che, veramente, hanno la capacità di buttare via il denaro. Un esemplare di Ferrari è stato usato per ospitare una Playstation e ora si trova diviso a metà.

Nel mondo assistiamo ogni giorno a trovate che hanno dell’incredibile. Possedere una Ferrari è il sogno di milioni di automobilisti con il pallino della velocità e c’è chi, una volta acquistata, decide di trasformala in uno strumento videoludico, diviso in due parti.

Il modello in questione non è tra i più riusciti della storia, ma è comunque una Ferrari. La Mondial è stata presentata nel 1980. La progenitrice Dino 308 GT4 fu prodotta in soli 2826 esemplari e non riscosse un grande successo per delle linee retrò. A quel punto Enzo Ferrari decise di celebrare i titoli mondiali conquistati in F1 nel 1979 con un progetto affidato al designer Pininfarina. L’auto si discostò, notevolmente, dalla Dino 308 GT4, progettata da Bertone ma aveva uno stile che non piacque ai puristi.

Le griglie laterali che divennero leggendarie con la Testarossa, tuttavia sulla Mondial non riscossero consensi. La vettura sportiva era caratterizzata da un telaio tubolare con un passo allungato e sospensioni indipendenti. L’abitacolo era ben rifinito e i sedili erano in pelle Connolly, dettaglio che poi risulterà importante nella seconda parte dell’articolo quando vedrete la stazione di gioco. Date una occhiata anche a questo modello modernissimo finito in fiamme.

Ferrari umiliata per una partita alla Play

La Ferrari aveva un motore V8 di 2926 cm3, in grado di erogare 214 cavalli, ereditato dalla Ferrari 308 GTB, abbinato ad un’alimentazione ad una iniezione Bosch K-Jetronic. La velocità massima era di 220 km/h. Un esemplare è stato, letteralmente, spaccato a metà per un esperimento assurdo. La Ferrari è stata usata per installare una PlayStation 2 e un lettore DVD, ai fini di puro divertimento videoludico. I rumor parlano che il proprietario originale, un concessionario, abbia tagliato la Mondial a metà per esporla nel suo showroom, attirando diversi videogiocatori.

Questo insolito pezzo da esposizione non ha lasciato sbalorditi solo i bambini. La vettura sarebbe stata tagliata per fare show e ora varrebbe ancor meno rispetto alle basse quotazioni della Mondial. Questa mezza Ferrari è apparsa anche in uno dei film della serie “La corsa più pazza d’America”, giusto per sottolineare la trovata fuori dal comune. Il modello Mondial, spesso criticato dai puristi, è stato letteralmente umiliato per uno scopo irreale, a proposito di esperienze virtuali. Include un display regolabile montato lateralmente e un contenitore di plastica che ospita la PS2.