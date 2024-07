Disastro Stellantis, rischio grosso? Spunta un report da brividi

Il gruppo Stellantis ha comunicato i risultati di vendita del secondo trimestre del 2024 negli USA, con dei responsi molto altalenanti.

Come vanno le cose nel gruppo Stellantis sul fronte delle vendite? Nella giornata di oggi, andremo a dare un’occhiata ai risultati del secondo trimestre negli USA, uno dei mercati più importanti in assoluto per la holding multinazionale olandese, che possiede brand statunitensi come Jeep, Ram, Dodge e Chrysler, ma che oltreoceano vende anche vetture italiane, FIAT su tutte.

In generale, su base annua le vendite di Stellantis sono andate in calo, soprattutto con i marchi statunitensi, anche se non mancano i motivi per restare ottimisti. La controllata di John Elkann, in ogni caso, punta sempre a risultati di livello superiore, ed è chiamata a reagire in fretta ad una fase di forti difficoltà per tutto il mercato delle quattro ruote. Ecco i dettagli sulle vendite.

Stellantis, tutto sulle vendite negli USA

Andando ad analizzare quanto riportato dal report appena diffuso, Stellantis fa registrare un calo delle vendite del 21% anno su anno, con un totale di 344.993 veicoli venduti nel secondo trimestre del 2024, quello compreso tra i mesi di aprile e giugno. Il dato sul calo delle vendite è ovviamente riferito agli USA, dove, in ogni caso, si è registrato un aumento delle vendite trimestre su trimestre. Come avrete capito, si tratta di dati non troppo facili da leggere, ma che meritano di essere analizzati.

Ottimi i risultati fatti registrati dalla Jeep Wrangler 4×3, che si conferma un punto di riferimento sul fronte delle auto ibride Plug-In. In ogni caso, Stellantis dovrà dare una vera e propria svolta alle vendite in futuro, con la certezza che strappare risultati sarà sempre più complicato vista la grande concorrenza che si sta venendo a creare, soprattutto sul fronte dell’elettrico.