Skoda, arriva la nuova belva elettrica: il SUV compatto è una rivoluzione

La Skoda ha finalmente messo in mostra il suo nuovo SUV compatto elettrico, la nuova Elroq. Scopriamo i dettagli su questo gioiello.

I SUV compatti stanno ottenendo un successo eccezionale, e sono un settore in continua crescita. La Skoda presenta dunque il suo primo modello elettrico per questa categoria, la Elroq ad emissioni zero. Essa è basata sulla piattaforma modulare MEB di casa Volkswagen, gruppo del quale la casa proveniente dalla Repubblica Ceca fa da sempre parte. Si tratta di un modello che si posiziona di un gradino sotto rispetto alla Enyaq in termini di dimensioni, con 4,50 metri di lunghezza.

A livello di design, segue il nuovo linguaggio Modern Solid sul quale la Skoda ha deciso di puntare, e che è stato sfruttato anche per il SUV più piccolo Epiq. La nuova Elroq offre una potenza che va da 125 a 220 kW, con un’autonomia massima di 560 km, secondo il ciclo WLTP. Per quanto riguarda la ricarica, si parla di tempi inferiori ai 28 minuti, e ciò ci fa capire che, a tutto tondo, si tratta di un modello molto interessante, che ora andremo a scoprire nei minimi dettagli.

Skoda, il SUV Elroq è una rivoluzione completa

La nuova Skoda Elroq porta al debutto lo stile Modern Solid, e ciò lo si evince sia negli interni che negli esterni. Il frontale presenta il Tech-Deck Face, con un nuovo lettering sul cofano. I fari a LED sono molto sottili e cattivi nelle forme, oltre ad essere stati del tutto ridisegnati. Una striscia luminosa comprende le luci di parcheggio, ma anche gli indicatori di direzione e le luci diurne.

Ottimo il lavoro svolto sul fronte aerodinamico, con l’obiettivo di rendere il veicolo più efficiente e di ottenere un minor consumo di energia. Il valore del coefficiente aerodinamico è pari a 0,26 CW per via dei vari accorgimenti aerodinamici, come la linea spiovente del tetto e le ruote che hanno una forma ottimizzata, in modo da causare meno ingombro possibile. Design angolare per il posteriore, con tanto di spoiler presente sul tetto.

La Skoda Elroq sarà disponibile in diverse varianti, la 50, la 60, la 85 e la 85x, con quella base alimentata da una batteria da 55 kWh, con asse posteriore motorizzato da 125 kW ed una velocità di punta che toccherà i 160 km/h. I prezzi del modello non sono ancora stati resi noti, ma secondo le indiscrezioni, verranno annunciati a breve, e c’è grande curiosità per scoprirli.