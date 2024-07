Dacia, nuovo super SUV economico in arrivo: farà a pezzi Jeep e Land Rover

La Dacia si sta preparando per il lancio del nuovo SUV Bigster, atteso sul mercato per il 2025. Ecco quali potrebbero essere le sue forme.

Anche la Dacia è un marchio che ha scelto di puntare fortemente sui SUV, come indicato dalle logiche di mercato odierne. Da pochi mesi è stata svelata la nuova variante della Duster, che a breve arriverà nei concessionari e nei garage di chi ha già deciso di ordinarla. Il suo design si è evoluto in positivo rispetto al passato, con delle linee che hanno subito raccolto il favore dei clienti, anche se il prezzo è andato leggermente ad aumentare, ma non poteva essere altrimenti.

La prossima, grande novità, sarà l’avvento del SUV Bigster, che andrà a crescere sul fronte delle dimensioni, tant’è che in molti l’hanno già ribattezzata come la sorella maggiore della Duster. Prima di tutto, è bene sottolineare che la Bigster sarà un SUV di Segmento C, che nel 2021 era stato già anticipato da un concept, ed è atteso al debutto già alla fine del 2024, per poi arrivare in concessionario nel 2025. Alcuni prototipi hanno già iniziato i test su strada, ed ora proveremo a svelarvi un’idea di design.

Dacia, ecco le possibili forme della Bigster

La prima, grande differenza che noteremo tra la Dacia Duster e la Bigster riguarda le dimensioni. Il SUV in arrivo il prossimo anno sarà lungo 4,60 metri, contro i 4,34 della nuova Duster, per una differenza di ben 26 centimetri, che nell’automotive non sono di certo pochi. Come potete vedere in questo video, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, il frontale appare del tutto ridisegnato, ed anche molto più squadrato.

La firma luminosa a LED andrà a perfezionarsi, ricordando che verrà prodotta sulla piattaforma CMF-B frutto dell’allenanza tra Renault, Mitsubishi e Nissan, motivo per il quale potrebbe avere qualcosa in comune con i modelli di questi brand. Parlando di motori, la nuova Dacia Bigster avrà l’1.0 ECO-G GPL da 100 cavalli, oltre all’1.2 Mild-Hybrid da 131 cavalli. Non mancherà la versione 4X4, senza dimenticare la Full Hybrid 1.6 da 140 cavalli, con tanto di cambio automatico. In sostanza, verranno riproposti gli stessi motori della Duster anche sulla Bigster, e non sono previste, almeno per ora, versioni del tutto ad emissioni zero. Vedremo cosa accadrà in futuro.