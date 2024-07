Verstappen, piovono accuse su una manovra non inquadrata in TV: rischio squalifica?

Max Verstappen continua far parlare di sé. Questa volta ad attaccarlo ci ha pensato un suo collega che gli ha mosso un pesante accusa.

Max Verstappen anche quest’anno sta dominando il campionato di F1. A dispetto di quanto si pensasse a inizio anno però il suo dominio è meno netto di quello di un anno fa. A rovinargli la cavalcata trionfale sinora ci hanno pensato a tratti le Ferrari che hanno portato a casa due Gran Premi e soprattutto, nell’ultimo periodo, le McLaren che sembrano essere diventate velocissime.

In Austria si è consumato uno dei duelli più belli degli ultimi anni in F1, con Verstappen che è stato rimontato nel finale da Norris. I due hanno ingaggiato un duello muscolare. L’inglese ha dovuto fare i conti con una McLaren velocissima nel misto ma incapace di avvicinarsi abbastanza nel dritto alla Red Bull, mentre l’olandese, con un’auto un po’ troppo aggressiva con le gomme ha dovuto fare i conti con la mancanza di grip.

I due se le sono date di santa ragione sino al contatto che ha messo Norris definitivamente fuori dai giochi e ha portato Verstappen a doversi accontentare della 5a piazza. I Commissari hanno giudicato il buon Max colpevole della manovra dandogli una penalità che alla fine è stata ininfluente dal punto di vista del risultato finale.

Not enough has been made of Max forcing Norris onto the grass between turns 3 & 4, when he was recovering to the pits with his puncture.

It wasn’t enough to have crashed into him once. He had to do some more dangerous & petulant stuff on the way back to the pits.

That move…

— Brad Philpot 🏎🏁 (@BradleyPhilpot) June 30, 2024