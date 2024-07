Ferrari, Briatore tende una mano a Sainz: il suo futuro è già scritto

Carlos Sainz lascerà la Ferrari al termine del 2024. Il suo operato in quattro campionati al volante della Rossa ha attirato l’interesse anche di Briatore.

Carlos Sainz avrebbe meritato quantomeno il sedile di una vettura del midfield. Lo spagnolo, infatti, persino con un contratto oramai di soli altri 6 mesi, è rimasto in scia di Charles Leclerc. Il figlio d’arte del Matador, dopo 11 tappe corse è a 15 punti dal monegasco, pur avendo corso un Gran Premio in meno a causa dell’operazione all’appendicite.

Sainz è un pilota che ha dimostrato di essere valido già al debutto, al fianco di Max Verstappen, in Toro Rosso, al volante della Renault e anche nelle esperienze in McLaren e Ferrari. Non ha mai temuto il confronto con piloti più giovani e arrembanti, ma non ha dimostrato di essere una prima guida né di avere il carattere giusto per fare da spalla ad un campione come Verstappen. Di conseguenza non ha fatto gola, ad esempio, alla Mercedes che pare avergli preferito l’italiano Kimi Antonelli.

Per Sainz, oramai, le strade sono 3: vivere un anno infernale in Sauber, sperando nel rivoluzionario arrivo di Audi nel 2026; legarsi alla Williams che di prestigioso oramai ha solo il nome oppure, in ultima analisi, lasciarsi ammaliare dal nuovo progetto dell’Alpine. Con Pierre Gasly, fresco di rinnovo, la squadra francese potrebbe scegliere di puntare su usato garantito come lo spagnolo oppure promuovere, dal team WEC, Mick Schumacher, desideroso di rimettersi in gioco nella massima categoria del Motorsport.

Sainz: zitti tutti, parla Briatore

Il manager torinese ha annunciato: “Nel 2026 vincerò le gare, l’Alpine sarà da podio; poi, quanti ne riusciremo a fare non lo so”. Le sue dichiarazioni, ai microfoni de ‘La Politica nel pallone‘ su Radio Rai, hanno attirato l’interesse di tanti piloti. Il presidente del gruppo Renault, Luca de Meo, vuole riportare in alto la squadra francese e Sainz potrebbe essere un profilo ideale.

“C’è tanto interesse, vediamo nei prossimi giorni, anche se in questo momento per l’Alpine il pilota non fa la differenza, dobbiamo prima mettere a posto la macchina. Incredibilmente è ancora libero, siamo tutti disposti ad averlo in squadra e noi faremo il possibile”, ha sottolineato Briatore che ha già parlato, in occasione della tappa del Montmelò, con il papà di Carlos. Salvo clamorosi passi indietro nella trattativa tra Antonelli e la Mercedes, Carlos Sainz potrebbe anche fidarsi del nuovo corso targato Briatore. Del resto lo spagnolo già conosce bene l’ambiente di Enstone e prospettive migliori non ve ne sono all’orizzonte.