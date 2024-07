Conviene di più un’auto a GPL o a Metano? Tutti i dettagli per scegliere

Oggi vi illustreremo le differenze tra un’auto a GPL ed una a metano, provando a formulare una risposta su quale sia la migliore.

Il mondo delle auto mette di fronte a tante scelte possibili per i clienti, che devono essere bravi a prendere la decisione più corretta sulla vettura di acquistare e l’alimentazione. Ebbene, oggi vi parleremo della convenienza dei veicoli a GPL e di quelli a metano, che sul mercato sono disponibili in quantità sempre minori, ma sui quali molti continuano a puntare al giorno d’oggi.

Sul sito web “Autohero.com“, sono stati illustrati i punti di forza dei due tipi di tecnologia, e partiremo dal GPL. Il suo costo è nettamente inferiore rispetto a benzina e diesel, ed è il primo punto a favore di questa tipologia di alimentazione. Inoltre, e questo al giorno d’oggi, fa una grande differenza, le vetture che montano l’impianto GPL hanno dei livelli di inquinamento molto contenuti. L’autonomia di questa vetture è molto elevata, senza dimenticare che, come nel caso di quelle a metano, lavorano ovviamente assieme ad un motore termico a benzina, e mai in modalità indipendente.

Il GPL ha il vantaggio di produrre meno particolato e bassi livelli di ossidi di azoto, entrambi molto dannosi per l’ambiente. Tra gli altri punti di forza del GPL troviamo un’ampia rete di distribuzione, oltre alla possibilità di convertire da benzina a GPL una vettura. Infatti, l’impianto può essere montato anche su una vettura che, di serie, non lo aveva.

Auto, ecco la migliore tra GPL e metano

Sul sito web sopracitato, sono stati descritti anche i vantaggi delle auto a metano, ed alcuni sono identici a quelli del GPL. Infatti, il metano è meno costoso rispetto a benzina e diesel, oltre ad essere molto efficiente, permettendo di avere dei consumi molto contenuti. Sia metano che GPL non spiccano a livello di prestazioni, ma consentono di risparmiare parecchio denaro nel momento in cui si viaggia e quando si va a fare il pieno.

Anche con il metano si dimezzano i livelli inquinamento, ricordando che, in base alle direttive europee, anche le vetture di questo tipo, così come le GPL, spariranno dal 2035 in avanti, avendo comunque dalla loro un motore a benzina. In conclusione. cosa è meglio scegliere? Se si guarda al risparmio, le auto a GPL sono una totale garanzia, dal momento che il costo è molto più basso del metano, che negli ultimi anni ha subito dei rincari notevoli.