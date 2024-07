Alfa Romeo, arriva la nuova ammiraglia: prime immagini da sogno (FOTO)

L’Alfa Romeo sta svecchiando la propria gamma, e ci sono diverse novità all’orizzonte. Ecco come potrebbe essere la nuova ammiraglia.

In casa Alfa Romeo è partito un vero e proprio piano di espansione, che mira a portare al debutto tanti nuovi modelli in vista dei prossimi anni. Nel 2023 c’è stato un incremento del 30% dei volumi di vendita grazie al SUV Tonale, che ha trascinato le immatricolazioni, anche se va detto che Giulia e Stelvio hanno continuato a fare la loro parte, pur essendo dei modelli che iniziano ad aver fatto il loro tempo.

L’Alfa Romeo ha da poco svelato la prima elettrica della propria storia, il B-SUV Junior, e nel prossimo biennio arriveranno le nuove generazioni di Stelvio e Giulia. Entrambe saranno prodotte nello stabilimento Stellantis di Cassino, sulla nuova piattaforma STLA Large. In seguito, nel 2027, toccherà ad un’auto del tutto nuova, vale a dire un SUV di Segmento E dalle grandi dimensioni, che secondo le indiscrezioni potrebbe nascere addirittura negli USA, essendo pensato per sbaragliare la concorrenza in mercati come quello americano e cinese.

Quasi con certezza, sappiamo che nel 2030 arriverà una seconda generazione della Tonale, mentre nel 2028 potrebbe fare il ritorno la Giulietta, con piattaforma condivisa con la Lancia Delta del futuro. A tutto ciò si potrebbe aggiungere anche una nuova ammiraglia, una vettura dalle forme eleganti che andrà a distaccarsi dal concetto dei SUV. Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le sue forme grazie ad un progetto davvero notevole.

Alfa Romeo, ecco l’ipotesi per l’ammiraglia del futuro

Un noto autore di render, vale a dire Salvatore Lepore, ha creato l’Alfa Romeo cento64, ovvero un’idea della nuova ammiraglia della casa di Arese, dandole le forme di una berlina coupé.

Ci sono elementi che ricordano e non poco il B-SUV Junior, soprattutto nella parte frontale, ma anche al posteriore non mancano le somiglianze. Lo stile è quello di una coupé a coda tronca, tipico delle vetture del marchio del Biscione del passato, e va detto che se la linea fosse questa, i fan impazzirebbero di gioia.

In ogni tratto si denota un’eleganza fuori dal comune. Potrebbe trattarsi di una terza berlina dopo Giulia e Giulietta, in arrivo sul mercato nel 2028 o nel 2029, proprio prima della nuova generazione dell’Alfa Romeo Tonale. Al momento, dai vertici della casa di Arese o da Stellantis non arrivano conferme, ma è molto probabile che questo gioiellino venga a tutti gli effetti realizzato.