Porsche, disastro per l’elettrica Taycan: scatta un richiamo mondiale

La Porsche Taycan è una supercar ad emissioni zero che vende molto bene, ma ora è vittima di un nuovo richiamo. Il problema è serio.

Sono sempre maggiori i casi di richiami auto al giorno d’oggi, una brutta gatta da pelare per i costruttori. In questi giorni, ha fatto discutere il caso del pick-up F-150 di casa Ford, con oltre mezzo milione di unità richiamate per un problema alla trasmissione, che può causare perdite di controllo improvvise. Anche la Porsche ha il suo bel da fare con l’elettrica Taycan, la prima auto ad emissioni zero della casa di Weissach, svelata nel 2019, e che da poco ha subito un restyling.

La sua produzione è iniziata nel 2020, e da quel momento in avanti, ha venduto oltre 150.000 esemplari, un ottimo risultato per una supercar elettrica, che ha un prezzo di partenza pari a 105.530 euro. Già lo scorso anno c’era stato un richiamo di massa a causa di un rischio incendio, ed anche in questo caso il problema è molto serio, ed occorrerà agire molto in fretta per evitare gravi problemi di affidabilità. Scopriamo cosa è accaduto.

Porsche, ecco cosa ha fermato la Taycan

La Porsche dovrà richiamare un ampio numero di Taycan, per cercare di analizzare un problema da non sottovalutare. Il tutto riguarda l’impianto frenante, in particolare, un tubo dei freni anteriori, che potrebbe usurarsi più del dovuto, sino a creare alcune crepe. A loro volta, tali crepe possono causare una perdita di liquido frenante, riducendo sia la pressione dei freni che il loro funzionamento. In sostanza, si rischiare di restare senza la possibilità di rallentare.

Quando ci sono di mezzo problemi ai freni, i costruttori non rischiano nulla e scelgono di indagare, dal momento che è sempre meglio prevenire che curare. Al giorno d’oggi, non ci sono stati ancora incidenti causati da questo malfunzionamento, e l’obiettivo è evitare che ne avvengano in futuro. Rispetto ad altri richiami, questa volta non è stato comunicato il numero di esemplari che verranno controllati.

Secondo quanto è stato riportato da “Autocar“, le Porsche Taycan interessate da questo guasto ai freni avranno una spia sul cruscotto che andrà ad accendersi. Qualora il guidatore dovesse vederla, dovrà recarsi subito ad un concessionario, mentre, in caso di luce rossa, dovrà evitare di guidare l’auto, contattando direttamente la casa di Weissach. Ci auguriamo che la cosa si risolva per il meglio e senza incidenti.