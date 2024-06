Ford, spaventoso crash per la Mustang: ecco com’è ridotta (VIDEO)

Chi acquista una magnifica muscle car americana, come la Ford Mustang, dovrebbe prestare molta attenzione alla sua potenza. Il video vi lascerà senza parole.

E’ il simbolo della sportività made in USA ma in pochi sanno guidarla al limite senza aiuti alla guida. Con eccessiva spavalderia guidatori inesperti, in giro per il mondo, si mettono al volante di vetture sportive con motori potentissimi. Spesso si tratta di supercar che richiedono delle skill di alto profilo. A bordo di certe vetture occorre mantenere una attenzione costante perché una piccola disattenzione vi può costare cara.

La Mustang non è la vettura più costosa sul mercato, ma è tra la più complicate da guidare senza elettronica. La quasi totalità delle supercar dovrebbe essere guidata da persone con comprovate capacità alla guida. Nessuno nasce già un manico, ma attraverso dei corsi di guida si può diventare molto bravi alla guida. Il soldi li possono fare tutti, o quasi, ma in pochi possono portare in piena sicurezza delle auto sportive. Purtroppo dopo un grosso investimento per l’acquisto di una vettura top in tanti si dimenticano poi di pagare un istruttore.

La Mustang ha fatto la storia delle pony car americane. Pensate che all’unveiling della prima serie della Mustang il pilota Ken Miles, ripreso anche nella pellicola Le Mans ’66 – La grande sfida, Ford vs Ferrari, non rimase colpito dalla trovata della Ford. Sessanta anni fa la casa di Detroit decise di produrre una muscle car alla portata della fascia media.

Ai tempi gli aiuti alla guida non erano disattivati, non esistevano proprio. Per guidare delle muscle car occorreva tanto cuore e anche muscoli. La potenza, generazione dopo generazione, è aumentata per soddisfare dei palati sempre più fini. Il divertimento a bordo di un mezzo non passa, necessariamente, attraverso delle velocità di punta straordinarie, ma il trend è quello di realizzare vetture sempre più scattanti nello 0 a 100 km/h.

Che botto per la Mustang

Sul canale IG Supercar.fails potrete osservare un botto clamoroso di un esemplare meraviglioso nero con strisce bianche. La botta sarà stata fortissima perché il retrotreno è andato, completamente, distrutto.

Non è la primissima volta che osserviamo delle azioni spericolate finite nel peggiore dei modi. Date una occhiata al video in alto e tenetevi forti perché le immagini non sono per deboli di cuore. Le immagini arrivano da una highway americana dove si è arrestata la corsa della Mustang. La vettura è stata circondata da poliziotti e da appassionati che hanno filmato l’accaduto.