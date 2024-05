Dramma per questa Lamborghini: l’incidente la riduce in mille pezzi (VIDEO)

Una magnifica Spyder Lamborghini è stata ridotta in rottami dopo un crash spaventoso avvenuto in Brasile. L’immagine vi farà accapponare la pelle.

Con troppa nonchalance guidatori inesperti, in giro per il mondo, si mettono al volante di supercar spaventosamente potenti. Si tratta di caccia terra terra che dovrebbero essere guidati solo da automobilisti di un alto grado di esperienza. Basta, a volte, una piccola disattenzione per commettere un disastro. In questo caso il danno sarà costato carissimo al proprietario.

Dopo tanta fatica per acquistare una Huracan Spyder costosissima occorrerebbe avere una attenzione massima alla guida. La quasi totalità delle supercar che gira per il mondo, invece, viene portata a limite nei campi di battaglia sbagliati. Al di là di qualche sgasata per comprendere al 100% il funzionamento di una vettura sportiva come una Lambo occorrerebbe seguire dei corsi di guida in pista con dei professionisti. Per questo motivo al di là del portafoglio occorrerebbe essere dotati anche del giusto grado di umiltà per imparare a guidare dei bolidi di lusso.

Lamborghini, il botto in Huracan Spyder

Chiunque acquista una vettura con la cavalleria della Huracan non dovrebbe spingere al massimo in città, andando contro le norme basi del Cds. Si tratta di opere d’arte in movimento con un design spigoloso che non passerà mai di moda. La Huracan è dotata di un V8 da 5,2 litri aspirato. In 10 anni sono state proposte diverse versioni, come la LP 610-4 Spyder, la LP580-2 e la LP 580-2 RWD Spyder e la LP640-4 Performante, con ben 640 cavalli.

La potenza della LP580-2 consente di avere 580 cavalli sotto il cofano e una top speed di 318 km/h. La LP 580-2 RWD Spyder e la LP640-4 Performante, con un peso inferiore di 40 kg, hanno potenze ancor più alte. La Huracan Spyder, invece, presenta un peso di 120 kg in più rispetto alla versione base coperta, dovuti ai rinforzi della scocca e al meccanismo di apertura del tetto. La differenza nello scatto da 0 a 100 km/h? Varia di soli 2 decimi di secondo il tempo necessario per raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo.

Una Huracan Spyder, nel classico colore verde Lamborghini, si è schiantata a San Paolo, in Brasile durante un inseguimento. Date una occhiata al filmato di Terra Brasil. Da quanto è emerso il conducente era stato derubato di un orologio e ha provato ad inseguire il malvivente, finendo la sua corsa contro un palo. Oltre al danno è arrivata anche la beffa.