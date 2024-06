F1, Mick Schumacher pronto al grande ritorno? Ecco dove potrebbe correre nel 2025

Mick Schumacher scalpita per una nuova avventura nella massima categoria del Motorsport. Scopriamo dove potrebbe balzare nella prossima stagione.

Il figlio d’arte del Kaiser vorrebbe tornare a correre tra i grandi. Dopo aver svettato nelle classi minori, nella massima categoria non ha brillato, anche a causa di monoposto al di sotto delle aspettative. In Haas, infatti, ha trovato un ambiente piuttosto ostile a causa di una grave crisi economica che sembrava aver messo ko la squadra americana.

Il team Haas è rimasto a galla grazie ai soldi della famiglia Mazepin e agli sponsor portati da Mick Schumacher. Quest’ultimo nella sua prima annata non è riuscito a conquistare punti. Con il passaggio alle auto ad effetto suolo la wing car è migliorata. Appiedato Mazepin gli è stato affiancato Kevin Magnussen. L’esperienza del danese è risultata fondamentale per ottenere risultati di spessore. Mick ha continuato a fare errori clamorosi, sfasciando diverse monoposto.

A quel punto il driver è stato messo sotto accusa dall’ex t.p. Gunter Steiner. Entrambi alla fine sono stati rimossi dai rispettivi incarichi dal boss Gene Haas. Toto Wolff, in seguito, ha teso una mano al giovane tedesco che è diventata il pilota di riserva di Hamilton e Russell in Mercedes. Dopo una stagione a sviluppare le fallimentari vetture della Stella a Tre punte Mick è stato chiamato dall’Alpine per misurarsi nella difficile sfida del WEC. Schumacher ha risposto presente, nonostante le performance non all’altezza dell’hypercar francese. Si è tolto la soddisfazione di partecipare alla 24 Ore di Le Mans.

Si apre uno spiraglio per Schumacher

Mick ora vuole di più e l’uscita di scena di Esteban Ocon, al termine del 2024, potrebbe spalancargli una porta nella squadra transalpina. L’alternativa e il figlio d’arte di Mick Doohan. Al momento l’Alpine è scivolata in fondo alla graduatoria costruttori. Nonostante due driver validi come Gasly e Ocon non sono arrivati risultati di spessore. C’è bisogno di un cambio di passo e di un nome che possa scaldare il cuore agli appassionati.

Il tedesco coglierebbe al volo qualsiasi occasione pur di tornare nell’abitacolo di una monoposto di una Formula 1, come ha confessato anche ai nostri microfoni. Carlos Sainz sembra destinato a correre in Williams nel 2025. Ocon sogna l’approdo in Mercedes, tuttavia sembra favorito Kimi Antonelli dell’Accademy.

La squadra ha cambiato diversi tecnici per sperare in un ritorno ai vertici. Secondo motorsport-magazin.com Mick Schumacher effettuerà un provino con la scuderia francese. Il test è, infatti, previsto per mercoledì 26 giugno a Le Castellet. Briatore è molto legato alla famiglia Schumacher e potrebbe garantirgli una chance. Sarebbe una prova d’appello importante per il tedesco, forse l’ultima.