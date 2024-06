Audi, record strepitoso: ecco il nuovo bolide che straccia tutti i primati (VIDEO)

Una nuova Audi ha piazzato un giro mostruoso in una delle piste più pericolose del mondo, mostrando ciò di cui è davvero capace.

L’Audi produce auto note per le loro grandi prestazioni, ed ora, il restyling della RS 3 si è fatta notare per un giro mostruoso sul tracciato del Nurburgring, in particolare, sugli oltre 20 km del Nordschleife, la pista più spaventosa del pianeta. Si tratta di una vettura che deve ancora essere presentata, e come da tradizione, ha effettuato gli ultimi collaudi sul famoso Inferno Verde, che mette a dura prova tutte le componenti delle varie auto.

Ebbene, la RS 3 è diventata la compatta più veloce al Ring girando in 7’33”123, battendo così quanto fatto dalla BMW M2, la sua pariruolo per quanto riguarda la casa di Monaco di Baviera. La differenza sul giro è stata di 5 secondi, che non sono troppi considerando la lunghezza di questa pista, ma a ben guardare, non sono neanche pochissimi. L’Audi ha prodotto l’ennesimo capolavoro, che è ancora in livrea camouflage per nascondere i propri segreti, ma presto si mostrerà in tutto il suo splendore.

Audi, la nuova RS 3 fa faville al Nurburgring

Al volante dell’Audi RS 3 autrice di questo giro favoloso è salito Frank Stippler, che per tanti anni ha corso con la casa di Ingolstadt nel DTM e nelle gare GT, e che oggi è collaudatore ufficiale delle auto tedesche. Sulla vettura, per questo giro estremo, sono state montate delle gomme Pirelli P Zero Trofeo R, delle semi-slick pensate appositamente per trovare la performance assoluta, con tanto di freni carboceramici e sospensioni adattive più rigide.

Inoltre, gli uomini del reparto sportivo della casa dei quattro anelli hanno riadattato anche il telaio, mentre il motore non cambierà rispetto al passato. Infatti, la nuova Audi RS 3 avrà ancora 400 cavalli, garantiti dal 2.5 5 cilindri turbo, e presto ci sarà la presentazione ufficiale. Secondo quanto reso noto sino ad oggi, la presentazione avverrà già nelle prossime settimane, mentre nel mese di settembre, verranno aperti gli ordini. Dunque, è lecito attendersi che tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025 avvengano le prime consegne. Nel video postato in alto, potrete godervi questo spettacolare giro del siluro tedesco.