La supercar del futuro che tutti abbiamo visto: l’ha fatta Lexus con 50 anni di anticipo

Oggi vi parleremo di una Lexus in clamoroso anticipo sui tempi, un’auto rivoluzionaria che molti di voi ricorderanno. Ecco i dettagli.

Vi abbiamo recentemente parlato della Lexus, brand di lusso di casa Toyota, che è stato segnalato come il marchio più affidabile in assoluto in termini di automotive. Le vetture del costruttore nipponico sono praticamente indistruttibili, dei veri e propri colossi a quattro ruote, che si sono distinti, nel corso degli anni, per il mix di lusso, sicurezza e prestazioni che mettono a disposizione della clientela.

La Lexus è un punto di riferimento su questo fronte, grazie a dei motori ibridi eccezionali ed alla qualità dei materiali, ed anche in termini di vendite, nonostante dei prezzi elevate, le cose vanno a gonfie vele. Tanto tempo fa, la casa giapponese si è anche resa protagonista della costruzione di una supercar futuristica, che sicuramente avrete visto al cinema. Andiamo a scoprire la sua curiosa storia.

Lexus, ecco la leggendaria 2054 voluta da Spielberg

Detto della grande affidabilità che ha reso celebre il marchio Lexus in tutto il mondo, è bene ora parlarvi di un’auto rivoluzionaria, che potremmo definire di 50 anni avanti a tutti. Stiamo parlando della famosa Lexus 2054, vale a dire la vettura usata nel film Minority Report con Tom Cruise. Si tratta di una pellicola che risale al 2002, ambientato, appunto, 52 anni dopo, e fu proprio il regista Steven Spielberg a richiedere alla casa giapponese di approntare la costruzione di un modello così futuristico, che si adattasse ai requisiti del 2054, anno in cui è ambientato il film, che ottenne un discreto successo.

La vettura, oltre che nel film, è apparsa anche in una serie di spettacoli televisivi ed è stata esposta in diverse occasioni, e dall’aspetto esteriore si nota quanto fosse estrema per quei tempi, ma anche per quelli odierni. La Maisto ha realizzato anche un modellino in scala 1/24 di questa splendida Lexus 2054, che è acquistabile ancora oggi. Pensate che il costruttore nipponico ha pagato la bellezza di 5 milioni di dollari di diritti per commercializzare il veicolo e per il proprio marchio in relazione al film.