Qual è l’auto più affidabile in assoluto? Questa è la vettura su cui puntare

Oggi vi parleremo dei marchi di auto più affidabili che ci sono in circolazione, e siamo certi che la classifica vi aiuterà nella scelta.

Le auto di oggi sono molto più costose rispetto al passato, tanto nei prezzi di vendita quanto nei costi di manutenzione. Ecco perché risulta essere fondamentale l’acquisto di una vettura che possa risultare affidabile, e che non richieda continui interventi utili per sistemare i suoi difetti. Nella giornata di oggi, vi parleremo di quelli che sono i marchi più affidabili in assoluto, con tante conferme e qualche sorpresa, ma anche diversi miglioramenti rispetto al passato.

Uno dei temi di cui si sente più parlare al giorno d’oggi è quello dei richiami di auto, che sono sempre più frequenti, soprattutto sulle vetture full electric, che evidentemente hanno delle tecnologie molto evolute, ma che ancora vanno messe a fuoco. Un noto marchio giapponese si è posizionato al vertice di questa classifica, confermandosi ancora una volta davnati a tutti in termini di affidabilità, un aspetto che non può essere sottovalutato al giorno d’oggi.

Auto, ecco i marchi più affidabili al mondo

Secondo un’indagine svolta da Altroconsumo, gli europei non hanno dubbi: quelle di casa Lexus sono le auto più affidabili in assoluto. Parliamo del brand di lusso che fa parte del gruppo Toyota, uno dei marchi premium più gettonati al mondo, che è in grado di offrire lusso, prestazioni ed anche tanta affidabilità e sicurezza. La ricerca si è basata su dati relativi a guasti ed agli interventi di manutenzione che sono stati effettuati.

Si tratta di una ricerca svolta su veicoli non più nuovi di sei mesi e non più vecchi di 12 anni, per cui, riguarda un numero molto vasto di auto. La Lexus si è posizionata in vetta con 98 punti ottenuti, seguita a ruota dalla Suzuki, ottima seconda con 93 punti, ed un podio tutto giapponese è stato completato dalla sorprendente Subaru, terza a quota 93 punti, a parimerito con la sopracitata Suzuki.

Non può mancare ai primi posti la Toyota, quarta a 91 punti, ma va anche calcolato che, rispetto a coloro che la precedono, produce un numero di vetture molto più alto, per cui è chiaro che possa emergere qualche inconveniente in più. La prima europea è la Cupra, quinta con 91 punti, così come la Toyota, mentre l’Alfa Romeo è la prima italiana con 82 punti. La Lancia è l’unica altra italiana in classifica con 80 punti ottenuti.