F1, Leclerc e Sainz si scontrano in Curva 1: scintille tra i due Ferrari (VIDEO)

La Ferrari, in quinta e sesta posizione, ha avuto una difficile partenza che è coincisa con un clamoroso contatto. I rapporti tra Leclerc e Sainz sono sempre più tesi.

Dopo una qualifica orrenda, alle spalle di McLaren, RB e Mercedes, i ferraristi si sono toccati nelle prime battute della gara. Il numero 55 non ha più nulla da perdere. Nella prossima stagione al suo posto correrà Lewis Hamilton. Il figlio d’arte del Matador ha provato un attacco immediato, in Curva 1, ad un Leclerc in grande difficoltà.

Lo spagnolo ha sverniciato all’esterno il teammate e si è lamentato del fatto che sia stato toccato. Sainz e Leclerc non hanno mollato la presa. Con la posteriore destra della SF-24 il madrileno ha toccato l’ala anteriore di Leclerc. Scavalcato Charles il #55 è passato poi dalla via di fuga in asfalto dopo il contatto. Entrambi sono finiti fuori dalla traiettoria ideale. E’ stato notata dai commissari la via di fuga presa dal figlio d’arte del Matador in Curva 1.

Alla fine non vi è stato l’obbligo di restituire la posizione. In gestione gomma i due piloti della Ferrari avrebbero potuto gestire meglio le posizioni, ma tra i due c’è, naturalmente, una competizione libera. Non si stavano giocando un risultato importante in questo Gran Premio, ma nemmeno qualcosa a livello di classifica mondiale. Carlos si aspettava un rinnovo di contratto da parte della Ferrari che ha preferito puntare tutto sul prodotto dell’Academy, mentre al suo posto è stato selezionato il pilota più vincente della storia della F1.

Botta e risposta tra Sainz e Leclerc

Charles ha criticato, via radio con il proprio ingegnere, l’operato di Carlos. Quest’ultimo, invece, ha denunciato un tocco del monegasco, reo di non aver alzato il piede. Il madrileno si aspettava un supporto da parte della squadra modenese. Al contrato tutte le attenzioni stanno finendo nel garage del numero 16. Il campionato di Carlos è stato positivo nelle primissime uscite stagionali, ma con il mancato rinnovo c’è un pò di frustrazione.

The incident between Sainz and Charles Leclerc on lap 3. Sainz is now ahead of Charles. pic.twitter.com/H2IsXJGUbi — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) June 23, 2024

Le alternative, infatti, sono oramai la Williams e la Sauber per il 2025, due team di terza fascia. Lo spagnolo ha messo pressione alla Mercedes di Hamilton e di Russell, dopo il primo pit stop. A far discutere, in ogni caso, non solo le performance della SF-24 ma le scaramucce tra i ferraristi.