F1 GP Spagna, Qualifiche: Norris batte Verstappen, la Ferrari ormai è quarta forza

La pole position del GP di Spagna di F1 va a Lando Norris, la seconda della sua carriera. Verstappen precede le Mercedes e le Ferrari.

La F1 è ormai tornata ad essere tiratissima, e la qualifica del Gran Premio di Spagna è una conferma importante in tal senso. La McLaren di Lando Norris ha fatto segnare la pole position, girando in 1’11”383, battendo di appena 20 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, che per la terza gara di fila non partirà davanti a tutti. In seconda fila troviamo le Mercedes, con Lewis Hamilton davanti a George Russell, entrmabi a tre decimi dal tandem di testa.

Ancora una volta, la Ferrari è stata molto deludente, con Charles Leclerc che partirà quinto davanti a Carlos Sainz, con la SF-24 che non è mai stata performante ed ha pagato distacchi non da poco dai primi due. Settima un’ottima Alpine con Pierre Gasly, davanti a Sergio Perez ed Esteban Ocon. Chiude la top ten Oscar Piastri, che ha pagato i troppi errori commessi, ma decimo scatterà Perez per via delle 3 posizioni di penalità.

F1, seconda pole in carriera per Lando Norris

Il mondiale di F1 fa tappa a Barcellona, dove si disputano le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Nel Q1 viene confermato il grande equilibrio che si è visto nelle sessioni di prove libere, con Red Bull, Ferrari e McLaren molto vicine, così come la Mercedes. Per quanto riguarda la zona eliminazione, vengono esclusi la Haas di Kevin Magnussen, le Racing Bulls e le Williams. Deludente il fine settimana per Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, con gli sviluppi che non hanno funzionato. Chiudono lo schieramento Alexander Albon e Logan Sargeant.

Anche il Q2 è molto teso, anche se Max Verstappen inizia a fare la solita differenza, allungando sui rivali. Charles Leclerc si prende un gran rischio risparmiando un secondo set di gomme Soft e non torna in pista nel finale, ma la mossa paga ed il monegasco passa il taglio. Restano esclusi Fernando Alonso con l’Aston Martin, Valtteri Bottas con la Sauber, Nico Hulkenberg, Lance Stroll e Guanyu Zhou. Positiva, in ogni caso, la qualifica del team di Himwil, solitamente fanalino di coda di questa F1.

Il primo tentativo della Q3 vede Verstappen allungare nuovamente, seguito da Lando Norris e dalle due Mercedes. Le Ferrari soffrono e si piazzano in terza fila, faticando enormemente nel terzo settore, come avviene dal 2009 a questa parte. Ad inventarsi un giro eccezionale è Norris che batte Verstappen, mentre le Ferrari sono in terza fila. Alle 15:00 di domani la partenza della gara.