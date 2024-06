Cosa cambia tra Mercedes e Mercedes-Benz? Scopriamo il fascino indiscutibile di una storia unica

La prima automobile della storia è una Stella a tre punte e già questo vi farà salire un brivido lungo la schiena. Scopriamo l’eredità lasciata da Benz.

La primissima automobile nella storia prese luce in Germania. Si trattava di una carrozza, sostanzialmente, con un motore di appena 360kg con sole due marce. Il motore monocilindrico alimentato a ligroina da 0,8 CV oggi farebbe ridere ma per il suo inventore, Carl Benz, e il suo futuro socio, Gottlieb Daimler, fu l’inizio di un percorso che definire rivoluzionario è dir poco.

Con l’inserimento del brevetto nel Patrimonio documentario mondiale dell’UNESCO il primo prodotto storico a quattro ruote con un motore è stato omaggiato con la giusta importanza. Il console viennese Emil Jellinek divenne un grande appassionato delle vetture nate dall’estro di Benz e Daimler. Il suo amore per le auto lo portò a diventare un commerciante per loro diffusione in strada e anche per conseguire risultati di spicco in pista.

Jellinek in persona prese parte alla “Settimana di Nizza” con lo pseudonimo di “Monsieur Mercédès”, traendo ispirazione dal nome di sua figlia. Il nome piacque così tanto ai creatori del brand che Gottlieb Daimler decise di battezzare le sue auto con il nome Mercedes. Racconti, legati alla passione pura, che nel mondo del business attuale non potrebbero più avere luogo.

Mercedes, la differenza con Benz

La primissima vettura che assunse il nome Mercedes fece faville. A quel punto di comune accordo con la proprietà nacque la Mercedes-Benz, marchio commerciale utilizzato dal 1926. La fusione della Daimler-Motoren-Gesellschaft con la Benz & Cie. e la conseguente creazione del gruppo Daimler-Benz ha rappresentato un punto fermo dell’industria teutonica sino al 1998. In seguito divenne DaimlerChrysler, dal 1998 al 2007, prima della nuova fase in cui Mercedes-Benz è divenuto marchio della nuova Daimler AG unitamente a Maybach, McLaren (sino al 2009) e Smart. Con una gamma allargata il brand di Stoccarda continua a fare faville sul mercato.

Il logo iconico della Stella tre punte rappresenta un segno distintivo della Daimler per la capacità di utilizzo del suo motore per terra, aria e mare. Un tempo la Stella era circondata da una corona d’alloro della Benz e dalle parole Mercedes-Benz, sempre sulla corona esterna. Il nome “Mercedes-Benz” si era già diffuso nel 1924 per la creazione di una prima rete di vendita in comune tra le due aziende. Nel 2019 la Daimler ha creato la divisione autonoma Mercedes-Benz AG, dedicata alla produzione di autovetture e veicoli commerciali, mentre le divisioni autocarri e autobus sono passate sotto la nomenclatura Daimler Truck AG.