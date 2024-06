Ferrari, arriva il secco no di John Elkann a Charles Leclerc: tifosi gelati

Il presidente della Ferrari, John Elkann, ha risposto ad una domanda su Leclerc, affermando che non gli permetterà di correre una gara.

La Ferrari è pronta per portare un importante pacchetto di sviluppi a Barcellona, dove domenica prossima si terrà il Gran Premio di Spagna. La SF-24 dovrà rispondere sul campo dopo la brutta figura del Canada, in un week-end terribile, nel quale, per assurdo, la Rossa partiva con i favori del pronostico, e dal quale è uscita con 0 punti e delle prestazioni che hanno lasciato perplessi i tifosi.

Chiaramente, pensare al titolo mondiale era già poco realistico dopo il trionfo di Charles Leclerc a Monte-Carlo, ed ora è tornato ad essere pura utopia, ma la voglia di reagire non manca di certo. Nel frattempo, la Ferrari ha portato a casa per il secondo anno di fila la 24 ore di Le Mans, per la grande gioia dei tifosi, dei piloti e del presidente John Elkann, che però è stato perentorio nel rispondere ad una domanda che gli è stata fatta sul conto di Leclerc.

Ferrari, non vedremo Charles Leclerc a Le Mans

Ciò che sembrava impossibile è diventato realtà, e la Ferrari ha vinto per il secondo anno di fila la 24 ore di Le Mans, grazie alla velocissima Hypercar 499P. Il trionfo della Rossa è avvenuto in modo rocambolesco, e questa volta, ad imporsi è stata la #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che fino ad oggi aveva raccolto molto poco, soprattutto in relazione alla velocità che questo trio aveva fatto vedere.

La Ferrari è salita a quota 11 vittorie alla 24 ore di Le Mans, portandosi a -2 dall’Audi, che è al secondo posto assoluto dietro alle 19 affermazioni della Porsche. Intervistato da “Le Figarò“, il presidente John Elkann ha negato la possibilità di vedere Charles Leclerc a bordo della Rossa alla maratona francese, da momento che con la F1, il monegasco è già piuttosto indaffarato in questi anni.

Ecco le sue parole: “I nostri attuali piloti sono molto forti, ed alcuni di loro hanno fatto vedere di essere in grado di andare molto bene sia in F1 che nelle gare di durata. Penso ad Antonio Giovinazzi che corre con noi, ma anche a Fernando Alonso. Invece, tanto tempo Nigel Mansell scelse la strada della Indycar. Charles Leclerc ha molto da fare in F1 e non dobbiamo distrarlo, è già molto impegnato“.