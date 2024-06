Auto, devi fare attenzione a questo documento: se non lo hai ci sono multe salatissime

Quando ci si sposta in auto si è sempre a rischio di infrazione, per i motivi più disparati. Ecco un documento che non puoi perdere.

L’auto è il mezzo di trasporto più comune, utilizzato per andare a lavoro e per effettuare qualsiasi tipo di spostamento, ma può diventare anche molto pericolosa in diverse occasioni. Quando ci si mette al volante, è fondamentale rispettare tutte le regole, a cominciare dal mettersi la cintura, assicurandosi di essere in condizioni fisiche idonee alla guida, dunque, non dopo aver bevuto o aver dormito poco, dal momento che queste due sono le maggiori cause di incidenti al giorno d’oggi.

A seguito dei troppi schianti mortali, in Italia è stato deliberato un nuovo e più severo Codice della Strada, nella speranza di poter limitare le morti ed i feriti. Tra le novità che sono ancora in cantiere ci sono misure molto dure, come il ritiro della patente per chi viene pizzicato con il cellulare alla guida, o anche per chi abbandona gli animali in strada. Nelle prossime righe, vi parleremo di un reato che è sempre esistito, ma che in molti nemmeno conoscono. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Auto, il libretto di circolazione è fondamentale

Quando ci si sposta in auto, si possono incontrare, come ben noto, i posti di blocco delle forze dell’ordine, che sono sempre motivo di ansia e preoccupazione. Infatti, c’è sempre il rischio che qualcosa non sia in regola, come dimostra il fatto che circa 1,5 milioni di veicoli, in Italia, sono sprovvisti di assicurazione. Inoltre, c’è anche un altro documento che è fondamentale per circolare, che tutti devono avere a bordo.

Per chi non lo avesse capito, stiamo parlando del libretto di circolazione, una sorta di carta d’identità della vostra auto, che non può mai mancare a bordo, in quanto riporta tutte le caratteristiche fondamentali dei nostri veicoli. Ebbene, sappiate che nel caso in cui non ne siate provvisti, le multe sono molto salate, con importi decisamente elevati in base alle varie situazioni.

Secondo quanto sancito dall’articolo 94 del Codice della Strada, per la mancanza del libretto di circolazione a bordo, la multa può partire da un minimo di 363 euro, sino ad un massimo di 1.813 euro. Per questo motivo, vi consigliamo di controllare sempre che esso si trovi nel vano portaoggetti della vostra vettura, ed in questo modo, non avrete più nulla da temere.