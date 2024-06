Scooter, questo è un modello di “lusso”: lo paghi come un cinquantino

Lo scooter è un mezzo di trasporto dal quale non si può prescindere nelle grandi città, ed ora arriva un modello unico. Ecco i dettagli.

Il traffico cittadino può arrivare a sfiancare gli automobilisti, molti dei quali si arrendono all’evidenza cercando dei metodi alternativi per i loro spostamenti. Ebbene, lo scooter è la soluzione migliore in questi casi, dal momento che può dimezzare i tempi di viaggio all’interno delle trafficate vie dei nostri centri abitati, e chi inizia ad utilizzarlo, in poco tempo, non può più farne a meno. Ecco, dunque, che si spiega il grande affiatamento che c’è tra la popolazione e questi mezzi di trasporto, e l’ultima novità è pronta a rivoluzionare il settore.

Uno degli scooter più interessanti del momento è l’ultima creatura di Wottan Motor, ovvero il Wottan Storm-X 125, che potremmo definire un modello di lusso per ciò che offre, ma in vendita ad un prezzo davvero basso. Nel 2024 è sicuramente uno dei 125 cc più interessanti in assoluto, con l’azienda spagnola, attiva dal 2009, che vuole finalmente conquistarsi un posto importante nel mercato italiano.

Scooter, Wottan Motor ha fatto un capolavoro

Nell’analisi del nuovo scooter Wottan Motor Wottan Storm-X 125, è corretto partire dal motore, che è estremamente interessante in ogni suo singolo aspetto. Esso monta un monocilindrico da 125 cc di cilindrata con 10,9 cavalli di potenza massima, che non sono affatto pochi per la categoria, o 8 kW se preferite questa dicitura. Il picco di coppia è pari a 10,3 kW, che viene raggiunto a 6.500 Nm. Per quanto riguarda il raffreddamento del motore, avviene a liquido.

La frizione è centrifuga a secco, con il cambio che è provvisto di un variatore continuo. Più tradizionale il telaio, che è tubolare in acciaio standard. Ottime le dotazioni, a partire da uno schermo TFT centrale che è provvisto di cinque livelli di illuminazione, e non manca l’avviamento keyless con la smart key. Inoltre, è presente anche il sistema Start&Stop per tagliare consumi ed emissioni quando ci si ferma per strada.

Chi lo ha provato lo ha definito comodo ed agile, ma anche dotato di buone prestazioni, tutto ciò che uno scooter di alto livello deve avere per potersi definire tale. Ottimo il prezzo che è di soli 2.890 euro, ed anche i consumi sono notevoli. Infatti, con un pieno da 10,5 litri si completano ben 340 km, e non riusciamo davvero a trovare un aspetto negativo a questa creatura.