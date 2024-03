FIAT, il CEO Francois parla della nuova Pandina: sfida lanciata ai cinesi

La FIAT ha svelato al mondo le forme della nuova Pandina, che sarà disponibile tra qualche mese. Il CEO Olivier Francois ha detto la sua.

In quel di Pomigliano d’Arco, nella mattinata di giovedì, la FIAT ha tolto i veli alla nuova Pandina, vale a dire l’aggiornamento della citycar più amata dagli italiani, che da 12 anni a questa parte è l’auto più venduta d’Italia. In sostanza, la versione citycar della Panda si chiamerà con questo diminutivo, mentre il nome Panda vero e proprio sarà adottato dal SUV di Segmento B che verrà presentato il prossimo 11 di luglio.

Quest’ultima dovrebbe essere prodotta in Serbia, nello stabilimento di Kragujevac, mentre la Pandina continuerà a nascere in Campania, e lo farà almeno sino al 2027. La Pandina si basa sull’allestimento Cross, ed introduce un grande quantitativo di novità tecnologiche, utilissime sul fronte della sicurezza.

Stellantis ha deciso di investire per adeguare questo modello a tutte le più recenti normative di sicurezza europee, ed infatti troviamo la frenata automatica di emergenza, ma anche il rilevatore di stanchezza ed il sistema di mantenimento della corsia.

Inoltre, si aggiungo altri due airbag, che portano il computo complessivo a quota sei. Il motore resta l’1.0 Mild Hybrid da 70 cavalli di potenza massima, per una FIAT Pandina che con il suo look leggermente rinnovato ed un abitacolo più moderno, ha già conquistato il pubblico.

L’obiettivo di Stellantis, con la rivisitazione della citycar più venduta in Italia, è quella di continuare ad offrire ai clienti un prodotto che piace, ma che è anche molto comodo ed ora ricco di sistemi di sicurezze e di maggiore tecnologia. Inoltre, la sfida ai costruttori cinesi è stata ufficialmente lanciata dal CEO in persona.

FIAT, ecco le parole di Olivier Francois sulla Pandina

Alla presentazione della FIAT Pandina, anche noi di “Tuttomotoriweb.it” eravamo presenti, ed abbiamo avuto la fortuna di scoprire dal vivo le nuove forme della vettura. A colpire molto sono state le parole del CEO Olivier Francois, che ha lanciato il guanto di sfida a marchi asiatici e cinesi, sottolineando come la nuova Pandina abbia un ruolo molto importante nella difesa del mercato automobilistico europeo. Dietro la nuova citycar, in sostanza, ci sono grandi responsabilità, e siamo certi che la Pandina venderà cara la pelle.

Ecco le sue parole: “C’è un mondo 500, poi c’è un mondo Panda. Noi creiamo che si possa creare un contesto molto favorevole per rilanciare completamente la Panda da Pomigliano sino a fuori dall’Italia. Ci sono tanti concorrenti asiatici, penso che questo sarà anche un territorio dei cinesi e la Panda può essere la macchina giusta per proteggersi in questo senso“.

Il CEO della FIAT ha poi aggiunto: “Quindi mi piace molto l’idea che Pomigliano possa essere una difesa dell’Europa nel campo delle auto frugali, ben fatte, ma piccole. La Pandina rimane l’unica offerta di Stellantis in quel settore“. L’assalto dei marchi asiatici e cinesi in particolare è un tema di cui si discute molto, e dal quale è obbligatorio difendersi. La Pandina, in tal senso, può giocare un ruolo fondamentale.