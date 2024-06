Auto, vuoi sapere quando è stata immatricolata? Il trucco è sulla targa

Se hai dei dubbi sull’anno in cui è stata immatricolata un’auto, sappi che c’è la possibilità di scoprirlo tramite la targa. Ecco i dettagli.

Non tutti sanno che esiste un metodo per scoprire l’anno in cui è stata immatricolata un’auto mediante la sua targa, come è stato spiegato sul sito web “virgilio.it“, e vi garantiamo che si tratta di una tattica tutta da scoprire, che può risultare molto utile. La cosa importante è sapere alla perfezione come e dove effettuare la ricerca, in modo da poter conoscere tutti i segreti su quello specifico veicolo.

Si può trattare fondamentale nel caso in cui si sia in procinto di acquistare, ad esempio, un’auto usata, che spesso può nascondere brutte sorprese a chi procede all’operazione. Ebbene, tramite la targa non ci saranno dubbi sull’anno in cui è avvenuta l’immatricolazione del mezzo che vi interessa, ed è utile anche nel caso in cui andrete ad ereditare una vecchia vettura, in modo da far valutare al meglio il vostro veicolo. Andiamo a calcolare il tutto nei dettagli.

Auto, tutto sull’immatricolazione tramite la targa

Per prima cosa, va sottolineato che il numero della targa non è altro che il numero di immatricolazione del veicolo. Essa viene rilasciata quando si va al PRA e si effettua la prima registrazione dell’auto, ed è una sorta di documento riconoscimento della stessa. Ci sono varie informazioni che possiamo ricavare dalla targa, come il proprietario del veicolo, i dettagli tecnici del mezzo, la data dell’ultima revisione, il bollo e la scadenza, ma anche gli anni di immatricolazione e gli eventuali fermi amministrativi e le ipoteche.

Ci sono alcune situazioni nelle quali è fondamentale risalire all’anno di immatricolazione, come quando si ha una vettura e si vuole conoscere la sua categoria ambientale, oppure quando la si eredita e si teme che possa essere radiata dal PRA essendo d’epoca. Inoltre, quando avviene una compravendita di un’auto usata e non si sa con esattezza quando è stata immatricolata, per cui, è bene avere maggiori sicurezze in tal senso.

Ma a questo punto, come si può fare per ottenere l’anno di immatricolazione? Occorre chiedere una visura PRA per la targa, ottenendo un estratto che contiene le info che cercate, ma non è un’operazione gratuita, sia che avvenga online che tramite qualche agenzia. Dunque, questa è la tecnica più affidabile, e vi garantiamo che è meglio spendere qualche soldo ma essere certi della sua età piuttosto che rischiare per risparmiare.