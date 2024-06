Ferrari, che brutta figura in Canada: arriva anche lo sfottò dalla Red Bull

La Ferrari esce con la coda tra le gambe dal week-end di Montreal, ed ora il mondiale è tutto in salita. Christian Horner se la ride.

Un fine settimana da zero in pagella, così i punti che (non) sono stati portati a casa. Le Ferrari lascia Montreal con le ossa rotte, in quello che era un week-end dove avrebbe dovuto giocare nel ruolo di grande favorita. La SF-24 è stata la settima forza in qualifica, dove non è mai riuscita ad accendere le gomme, con Charles Leclerc e Carlos Sainz eliminati in Q2, uno scenario da incubo, ma in gara è andata anche peggio.

Sul bagnato, i due del Cavallino non hanno mai avuto ritmo, con Leclerc che ha pagato anche un grave danno al motore, lamentandosi, nel corso delle interviste, di un vero e proprio allarme che riguarda l’affidabilità delle power unit. Ormai è chiaro come gli aggiornamenti non abbiano risolto il problema delle temperature basse, e si dice che questo step arriverà con il pacchetto previsto a Silverstone, ma farà previsioni è ormai inutile.

Il fine settimana di Montreal, dove Max Verstappen ha fatto il fenomeno riportando la Red Bull alla vittoria, ha messo la parola fine su quelle poche speranze di riaprire il mondiale, almeno sul fronte Ferrari, perché la McLaren si è confermata invece molto veloce. A Leclerc restano solo 7 punti di vantaggio su Lando Norris, ed il team di Woking si è avvicinato notevolmente al secondo posto della Rossa tra i costruttori.

Ferrari, c’è la frecciata di Christian Horner

Quella che si è vista a Montreal è stata una Ferrari troppo brutta per essere vera, che ha ricordato, e non stiamo esagerando, l’incubo del 2020. E pensare che al venerdì, quando si girava già in condizioni miste tra bagnato ed asciutto, la SF-24 si era comportata molto bene. Dalle libere 3 in avanti, invece, tutto è andato alla malora, ed ora preoccupa anche la resurrezione della Mercedes, che potrebbe diventare un problema.

A Maranello, nelle due settimane di tempo che ci sono prima del Gran Premio di Spagna, occorrerà analizzare quanto accaduto, e la sensazione è che sia stata sprecata, per motivi tutti da chiarire, una grande occasione. Alla fine della gara, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha menzionato la brutta prestazione delle Rosse, che ha così reso meno problematico in chiave campionato il ritiro di Sergio Perez, al secondo ko consecutivo.

Ecco le sue parole: “Per Checo è stato davvero un week-end orribile, ma per nostra fortuna, la Ferrari non ha portato a casa nemmeno un punto e siamo riusciti a limitare i danni. Perez supererà presto questo brutto fine settimana e sarà pronto a Barcellona“. Solitamente, i team principal evitano di menzionare le altre squadre nei loro commenti, ma Horner non ci ha pensato due volte a sottolineare la brutta prestazione del Cavallino. E tutti i torti non li ha.