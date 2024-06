F1 GP Canada, Qualifiche: George Russell in pole, disastro Ferrari

Le qualifiche del GP del Canada hanno regalato uno spettacolo sorprendente. Ecco l’ordine di partenza della tappa numero 9 del campionato 2024.

C’era tanta attesa intorno alla sfida tra RB, McLaren e Ferrari. Il venerdì di prove libere del Gran Premio del Canada è stato caratterizzato dalla pioggia. E’ caduta in modo incessante nel corso di entrambe le sessioni di PL. La Scuderia Ferrari, sia con Charles Leclerc che con Carlos Sainz, ha testato le mescole Intermedie, le Soft e le Medium.

Sul passo gara le Rosse hanno dimostrato di essere competitive, ma in termini di giro secco i volti dopo le PL3 sono sembrati scuri. Il tracciato di Montreal, in teoria, dovrebbe favorire le battaglie e dare una chance ai ferraristi. Dopo il successo di Montreal sull’angusto tracciato cittadino di Monte Carlo la Rossa con il numero 16 si è presentata con i favori del pronostico in Canada. Grandi attese anche le due McLaren dei giovani Norris e Piastri e le RB in cerca di riscatto dopo lo scivolone del Principato. Ecco gli elementi da migliorare per battere Verstappen.

Pronti, via e le qualifiche nel Q1 hanno regalato spettacolo con alcune sorprese. Eliminati Perez, Bottas, Ocon, Hulkenberg e Zhou. Una brutta tegola per il messicano che ha appena firmato il rinnovo contrattuale. Dalla sedicesima posizione sarà molto dura. Tra l’altro alle spalle di Verstappen, nel Q1 ha siglato il secondo tempo Tsunoda. Il giapponese avrebbe meritato maggiori chance per il futuro. Nel Q2 sono iniziate a scendere le prime gocce di pioggia.

Qualifiche Canada, bagarre per la pole

La McLaren è sembrata in grande forma nelle qualifiche, ma a sorprendere è stata la Mercedes. George Russell e Lewis Hamilton sono stati messi nelle condizioni di battagliare con Piastri, Norris, i ferraristi e Max Verstappen. Quest’ultimo ha rischiato di rimanere fuori dalla sfida per il Q3. La Red Bull Racing è sembrata in grande difficoltà anche nelle mani di SuperMax. Alla fine sono stati esclusi proprio i ferraristi, Sargeant, Magnussen e Gasly. Una delusione clamorosa per i fan della Rossa. Leclerc partirà undicesimo e Sainz dodicesimo.

E’ stata una sfida totale tra McLaren, Mercedes e Verstappen nel Q3. Nell’ultimo tentativo le Mercedes hanno avuto la possibilità di attendere per poi sfoderare il tempone. Russell ha registrato il migliore tempo nel primo tentativo, davanti ad Hamilton. Max Verstappen ha dimostrato di non avere la consueta stabilità sulla RB20. Nell’ultimo colpo Max ha fatto una magia, ma a pari tempo si è dovuto accontentare della seconda posizione. Seconda pole in carriera per Russell. Seconda fila per il duo McLaren.