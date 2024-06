MotoGP, che fine farà Maverick Vinales? Il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Aprilia

In scadenza di contratto con la casa di Noale, Maverick Vinales sarà l’oggetto del contendere di tutte le altre squadre, fatta eccezione della Ducati che ha risolto i suoi grattacapi.

L’arrivo dal team Pramac del vice campione del mondo 2023, Jorge Martin, ha cambiato un po’ gli schemi della squadra veneta. Il team manager Rivola vorrebbe continuare con Maverick per comporre, nel 2024, un dream team iberico ma non è così scontata la sua permanenza. Vinales ha trionfato in top class in sella a tre moto diverse, dimostrando una grande capacità di adattamento.

Dopo le prime straordinarie performance in sella alla Suzuki, in MotoGP, il campione del mondo della Moto3 nel 2013 venne etichettato, troppo presto, dalla Yamaha come erede di Valentino Rossi. Esordì sulla M1 con 3 vittorie nei primi 5 GP, creando l’illusione che potesse detronizzare nel 2017 un mastino come Marc Marquez. Con il tempo i valori sono emersi e lo spagnolo di Figueres non ha mantenuto la promessa di essere un fenomeno assoluto.

Certo, nel Motomondiale 75 podi non li si registra per caso. Il licenziamento dalla Yamaha per sue responsabilità rimarrà una brutta macchia, ma l’Aprilia nel 2021 gli ha teso una mano. Gli ha messo sotto la penna uno dei contratti più ricchi della storia della MotoGP, sebbene Maverick non fosse andato oltre due terze posizioni in graduatoria in carriera in MotoGP. In Aprilia ha concluso al massimo in settima posizione in classifica. Posizione non da top rider. Nel 2024 ha vinto la sua prima Sprint, in Portogallo e nella tappa di Austin si è aggiudicato sia il GP che la SR, diventando il primo, nell’era MotoGP, a conquistare un Gran Premio con tre diverse case (Suzuki, Yamaha e Aprilia).

Vinales, fioccano le offerte

Considerato anche il lauto ingaggio che l’Aprilia darà a Martin, Vinales dovrebbe rivedere le proprie pretese se volesse rimanere in sella ad una RS-GP nei prossimi anni. Non mancherebbero offerte anche dalla KTM, mentre le giapponesi sarebbero alla ricerca di una alternativa di livello per rialzare la china. La Honda potrebbe fare al caso di Maverick.

Il rider, per ora, sta cercando di capire il progetto più adatto in modo da sfruttare al massimo il prossimo biennio. Sta valutando le proposte economiche e temporali. A differenza di un veterano prossimo alla pensione come Aleix Espargaró, in Aprilia, troverebbe dal prossimo anno un avversario piuttosto ostico, esattamente come nell’universo KTM. Top Gun presto svelerà la sua prossima destinazione.