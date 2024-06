Ferrari, Vasseur fa tremare Verstappen: le sue parole fanno sognare i fan

Il team principal della Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, ha ammesso che c’è un obiettivo in tutti gli uomini di Maranello. La RB ora è avvisata.

La Ferrari si è avvicinata alle performance del drink team, soprattutto grazie agli ultimi aggiornamenti portati in pista. La Rossa ha rivoluzionato il progetto dello scorso anno, presentando una monoposto innovativa e molto più competitiva. Le soluzioni tecniche hanno funzionato e gli ultimi sviluppi hanno portato Leclerc a sfatare il tabù nella sua Monaco.

La Red Bull Racing, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si trova in difficoltà. Ha meno punti in classifica e non solo per i demeriti di Perez, fresco di rinnovo, ma anche per una organizzazione che sta iniziando a scricchiolare. L’Horner-gate e le vicende che hanno portato Horner lontano da Milton Keynes dal prossimo anno hanno movimentato le notti di Marko e Verstappen. Quest’ultimo è legato a filo doppio al dottore austriaco e ha anche minacciato di lasciare in caso di licenziamento. Marko è rimasto ma l’atmosfera è incandescente.

La Ferrari ha fiutato che la lepre è vulnerabile e ha perso vantaggio. Ora serve l’ultimo sprint per azzannare Verstappen. Vasseur ha riportato ordine e disciplina ad un ambiente che con Binotto si era fatto incandescente. Dopo il trionfo di Sainz in Australia e di Leclerc nel Principato di Monaco c’è la voglia di stupire in Canada. A Montreal la Rossa potrebbe fare la voce grossa, ma solo a Barcellona si capirà se il gap dalla vetta si sarà, realmente, ridotto.

L’annuncio di Vasseur

Sul tracciato dedicato a Gilles Villeneuve, il manager francese è consapevole che sarà una battaglia con RB e McLaren. La pista è stata riasfaltata e potrebbe essere un piccolo aiutino alla RB20. Vasseur ha annunciato “Ritengo che il nostro approccio come squadra non debba cambiare: occorre avvicinarci a questo weekend consapevoli che ci stiamo muovendo nella giusta direzione sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo dell’armonia in squadra che per quanto riguarda le decisioni da prendere in pista“. L’obiettivo sarà recuperare altri punti in classifica e avvicinarsi alle performance del drink team.

“Il lavoro fatto finora ci ha permesso di ridurre ulteriormente il gap che ci separa da chi è al comando delle due classifiche iridate. I valori, specie in qualifica, tra noi, McLaren e Red Bull sono estremamente ravvicinati e sappiamo che ogni piccolo dettaglio può fare la differenza“, ha spiegato il t.p. in una intervista riportata su canali di Motorsport.com.