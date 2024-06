Lamborghini, immagini terribili: questo bolide prende fuoco in autostrada (VIDEO)

Una delle Lamborghini più performanti in assoluto ha preso fuoco mentre viaggiava in autostrada. Ecco cosa è accaduto di preciso.

Che le auto di casa Lamborghini siano il sogno proibito di tanti appassionati di motori non è certo un mistero, dal momento che il mix eccezionale tra il loro design e le prestazioni che sprigionano è il top assoluto per chi ama le auto. I fan della casa del Toro stanno seguendo con molta attenzione quanto accade durante quest’anno, dal momento che è previsto il lancio di ben due nuovi modelli, cosa che non accade proprio così spesso.

Una di loro ha già fatto il proprio debutto, e parliamo ovviamente della Urus SE, ovvero la seconda generazione del SUV lanciato nel 2018, che ora è diventato Plug-in Hybrid, con potenza aumentata ad 800 cavalli. La stessa tecnologia verrà ripresa anche dall’erede della Huracan, che sarà lanciata entro fine anno. Ci auguriamo che questi nuovi bolidi della casa del Toro possano avere un destino differente rispetto a quello avuto dalla Aventador SVJ che vi stiamo per mostrare, viste le fiamme che si sono scatenate mentre era su un’autostrada. Ecco cosa è successo.

Lamborghini, scoppia l’incendio in autostrada

Ci duole sottolineare, purtroppo, che quella odierna non è la prima occasione in cui una supercar va a fuoco, e stavolta, è toccato ad una delle auto più belle mai prodotte in Italia. Stiamo parlando di una Lamborghini Aventador SVJ, andata in fiamme mentre viaggiava su un’autostrada. Nel video qui postato, caricato sulla pagina Instagram “Supercar Fails“, abbiamo di fronte una scena di pura devastazione, che mette i brividi agli appassionati.

Le immagini sono state riprese da un altro veicolo che viaggiava in corsia di sorpasso, che inquadra il posteriore della Aventador SVJ, versione speciale svelata nel 2018 con 770 cavalli ed una velocità massima di 352 km/h, che inizia a mostrare delle fiammate, che man mano si fanno sempre più imponenti. In pochi secondi, come potrete vedere, questa supercar viene del tutto distrutta dalle fiamme, senza possibilità di essere salvata.

Per fortuna, il proprietario della Lamborghini si è accorto in tempo del guasto e nessuno si è fatto male, con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti in tempo, prevenendo un finale ben peggiore a questa vicenda. Al momento, non è chiaro cosa abbia causato l’incendio, e va escluso ogni coinvolgimento di parti elettriche, visto che la Aventador SVJ ne era del tutto sprovvista.