McLaren, che disastro: prende fuoco improvvisamente (VIDEO)

Immagini agghiaccianti per la nuova McLaren ibrida che, inaspettatamente, ha preso fuoco nelle mani di un cliente che stava effettuando un giro di prova.

Nel 2021 la McLaren ha lanciato la supercar Artura, la prima con motore V6 battezzato McLaren M630 e la capostipite di una nuova famiglia di ibride chiamate HPH (High-Performance-Hybrid). La caratteristica dell’Artura sta anche in un modernissimo e leggerissimo telaio in fibra di carbonio, chiamato MCLA (McLaren Carbon Lightweight Architecture) dal peso di appena 82 chili.

La vettura è stata presentata al pubblico al Milano Monza Open-Air Motor Show nel giugno 2021, lasciando tutti a bocca aperta. Nel settembre 2022 venne svelata la McLaren Artura Art Car con una livrea pensata in collaborazione con l’artista Nat Bowen. L’inedito motore biturbo creato in alluminio da 2993 cmÂł con architettura V6 ed angolo tra le bancate di 120° con le turbine poste all’interno delle stesse, abbinato a un motore elettrico, hanno fatto storcere il naso ai puristi.

Le immagini in basso non sono un ottimo spot per le vetture ibride di Woking. La tecnologia avanza e, conseguentemente, anche le Formula 1 si sono dovute adattare dal 2014 alle Power Unit ibride. I risultati del team di Woking sono cresciuti, notevolmente, nella seconda parte di campionato 2023, tuttavia sono lontani i tempi in cui la squadra inglese dominava la scena con straordinari interpreti come Hamilton, Hakkinen e prima ancora con Senna e Prost.

L’incendio della McLaren Artura

La vettura ibrida sprigiona una potenza di 680 CV a 7500 giri/min e 720 N·m di coppia disponibili a 2250 giri/min. Il motore termico garantisce 585 CV e 585 N·m di coppia, con limitatore fissato a 8500 giri/min. Il motore elettrico usato nell’Artura, a flusso assiale, sprigiona 95 CV con 225 N·m di coppia. La batteria agli ioni di litio da 7,4 kW·h pesa 88 kg ed è posizionata sotto la parte posteriore dell’abitacolo.

A differenze delle sorelle termiche, questa vettura in sole 2,5 ore può passare dallo 0 all’80% della carica. La McLaren può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,3 secondi, con una top speed di 330 km/h. L’ibrida inglese parta da 230mila euro. L’auto, che era in prova con un cliente e un dipendente della concessionaria, ha preso fuoco sull’autostrada M1 vicino a Leeds, in Inghilterra.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma le cause non sono ancora note. In questi casi una casa costruttrice tende a domare anche il fuoco mediatico, senza additare il problema alla batteria o al sistema di alimentazione della vettura. Sono sopraggiunti degli esperti per indagare sulle cause ed assistere il cliente, ma pare scontato che si tratti di un guaio elettrico. In ogni caso può accadere anche a supercar termiche come questa magnifica F40.Â

Le immagini pubblicate sul canale YouTube del broadcast Canada News sono inquietanti. Alcuni passanti hanno tentato di spegnere il fuoco con degli estintori, ma non ci sono riusciti. L’Artura è andata in cenere, nonostante l’intervento successivo dei vigili del fuoco.