Rivoluzione Telepass: arriva una clamorosa novità per i clienti

Telepass ha fatto molto discutere per i rincari sulle tariffe che ci saranno a partire da luglio, ma ora risponde con una soluzione inedita.

Il Telepass è uno strumento utilizzato da milioni di automobilisti, il più comune sistema di telepedaggio che c’è in Italia. Con esso, è possibile saltare la fila quando ci si reca nei caselli autostradali, transitando al casello senza doversi fermare. La soluzione è stata scelta da un gran numero di persone, anche se ora ci sono due valide alternative, ovvero MooneyGo ed UnipolMove, sulle quali in molti hanno deciso di puntare.

Uno dei motivi sta anche nel fatto che Telepass ha deciso di aumentare il canone mensile della tariffa base, che da luglio salirà a 3,90 euro contro 1,83 euro che si paga attualmente. Si tratta di un rincaro non da poco, che di certo non è stato apprezzato più di tanto dalla clientela, già gravata di tante spese. Ora però, arriva un nuovo servizio che potrebbe fare la differenza in positivo ed attirare molte persone.

Telepass, boe intelligenti per i parcheggi

I clienti Telepass saranno perfettamente al corrente che, tramite specifiche tariffe, con questo dispositivo è possibile accedere in maniera più rapida e comoda nei parcheggi, in modo da pagare direttamente la sosta senza dover recarsi presso le macchine ove inserire il biglietto. Ebbene, per queste strutture sono state studiate delle boe intelligenti, con l’obiettivo di rendere ancora più smart e tecnologia la vostra esperienza.

La novità è stata sviluppata in collaborazione tra Telepass e Wavepass, è stata presentata durante Pdays, evento organizzato a Firenze da AIPARK-Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità. Ebbene, le nuove boe sono state pensate per velocizzare l’apertura automatica delle barriere che sono presenti nelle zone di entrata e di uscita dei parcheggi, in modo da accorciare le tempistiche. La sezione Innova di Telepass ha così sviluppato le boe tramite una piattaforma cloud gestita dalla stessa azienda di telepedaggio, e non è servito installare dei veri e propri server fisici.

Questo servizio si aggiunge anche alle offerte pensate per l’estate, e va detto che Telepass ha intenzioni serie per tentare di trattenere quanta più clientela possibile, ed anche per attrarne di nuova. L’aumento delle tariffe ha generato parecchie polemiche nelle ultime settimane, ma è chiaro che un’innovazione come quella delle boe intelligenti potrà fare la differenza. La sosta, in questo caso, sarà molto più confortevole, senza dimenticare tutti gli altri servizi compresi nelle varie tariffe.