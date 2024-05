Telepass, arriva la promo estiva per autostrade e servizi di mobilità: ecco come approfittarne

I pedaggi sono un dispendio di soldi notevoli per gli automobilisti italiani. E’ arrivata una promo che farà al caso vostro.

Tutti coloro che vogliono risparmiare con il Telepass possono cogliere al volo una occasione speciale. Il sistema di peggio di proprietà di Mundys ha risolto non pochi problemi. Negli anni ’80 erano un calvario le file ai caselli, ma quando il Telepass venne presentato in Italia, nel 1989, da Società Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A., nacque un nuovo modo di affrontare i viaggi.

Il Telepass è diventato indispensabile per tutti coloro che sentono l’esigenza di spostarsi sulle strade di tutti i giorni. Il Telepass è un marchio registrato e ha fatto la storia del telepedaggio.

Dopo i primi test venne installato in occasione dei Mondiali che si tennero in Italia nel 1990, nei centri principali. Per i cittadini di Milano, Roma e Napoli fu la svolta totale. Il sistema ha cominciato ad essere fruibile con costanza su tutti i caselli d’Italia da 30 anni a questa parte.

Rispetto al passato il servizio è progredito tantissimo, sino a farsi scegliere da oltre 8 milioni di utenti. In caso di problemi c’è un servizio ottimo. E’ possibile contattare l’assistenza direttamente dall’app o chiamando il supporto Telepass al numero verde 800 269 269 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30.

Oggi l’offerta si è estesa anche ai parcheggi degli aeroporti di Bari Palese, Brindisi Casale, Napoli Capodichino, di Milano Malpensa, Linate, Pisa, Torino Caselle, Roma Fiumicino, Bologna e Catania, Aeroporto di Venezia-Marco Polo, la fiera di Bologna, l’ospedale “Dell’Angelo” di Mestre e per la ZTL di Milano. Ecco come disdire il servizio senza costi aggiuntivi.

Telepass, arriva una offerta importante

MooneyGo è un servizio di mobilità gestito dalla compagnia italiana Mooney. I servizi di mobilità sono cominciati a partire dall’11 novembre 2020. Il telepedaggio è avvenuto dal 2013. Per l’estate l’offerta, valida fino a metà agosto, determina i primi 6 mesi di abbonamento gratuito (del valore di 1,5 euro al mese) sul primo dispositivo, al quale è possibile associare due targhe. I pagamenti sono addebitati settimanalmente su carta di credito.

La crescita di MooneyGo è stata notevole. Giò consta di 2 milioni di utenti registrati e 600 operatori coinvolti. Le attivazioni sono possibili dal sito, dall’app, ma anche presso tabacchi, bar ed edicole abilitate. Oltre ai pedaggi in autostrada, il servizio copre i parcheggi convenzionati Telepass, i parcheggi con strisce blu, i biglietti dell’autobus e della Metro, i Taxi, l’Area C di Milano, le autostrade siciliane e il traghetto per le isole, oltre a sconti dedicati per alcune tratte e raccordi stradali.