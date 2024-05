Vuoi disdire il tuo Telepass? Tutta la procedura da seguire, fate attenzione a questi dettagli

Se hai in mente di disdire il tuo abbonamento con Telepass, qui troverete tutte le info utili per capire come fare. Ecco i dettagli.

Il periodo che viviamo è sin troppo carico di rincari, che riguardano ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Come se non bastassero gli aumenti che hanno coinvolto anche i beni primari, ci si è messo anche il Telepass, la cui tariffa base, a partire da luglio, salirà da 1,83 a 3,90 euro al mese, con una crescita di prezzo che è pari al 113%, anche se sarà permesso associare lo stesso dispositivo a due diverse auto.

Questo, in ogni caso, viene visto come un contentino dai clienti, che di certo non hanno ben preso la decisione dei vertici di auemntare nuovamente il canone. Proprio per tale motivazione, in molti stanno pensando di passare a MooneyGo e ad UnipolMove, due alternative recenti che hanno costi inferiori. Se volete disdire il vostro abbonamento Telepass, ora vi sveleremo tutto ciò che dovrete fare, nella speranza di darvi una mano a semplificare tutte le pratiche.

Telepass, ecco cosa fare per disdire

Sul sito web “Infomotori.com“, sono stati forniti dettagli interessanti su cosa fare per poter disdire il proprio abbonamento alla Telepass, in modo da poter valutare le offerte delle concorrenti. Prima di tutto, è importante sottolineare che la disdetta non comporta alcun costi aggiuntivo, il che significa che vi potrete liberare di questo contratto in qualsiasi momento. L’unica condizione da rispettare, in tal senso, è che il dispositivo venga restituito entro i termini.

Occorre seguire una precisa procedura per chiudere il vostro abbonamento, contattando il servizio clienti tramite il numero verde, oppure mandando una richiesta tramite l’area riservata del sito web ufficiale.

In seguito, sarà necessario compilare ed inviare quello che è il modulo di disdetta, ed il tutto può essere fatto online, in modo molto semplice e veloce. Dovete assicurarvi di includere tutti i vostri dati personali, così come anche il numero relativo al vostro contratto.

Per comunicare la vostra volontà di rescindere il contratto, è possibile anche recarsi in un Punto Blu. Ricordate che, durante la procedura, dovrete fornire anche codice fiscale ed una copia di un documento di identità valido, e ricordatevi anche di restituire il Telepass dopo aver completo la disdetta. Ciò va fatto entro 20 giorni dalla chiusura del contratto, e fatti tutti i passaggi, riceverete finalmente una conferma della buona conclusione dell’operazione da voi scelta.