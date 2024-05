FIAT, offerta da sogno per la Panda: tua a meno di 10.000 euro, i dettagli per accedere alla promo

La FIAT Panda Hybrid è l’auto più venduta in Italia, ed ora lo sconto sarà ancora più incredibile. Ecco tutti i dettagli sulla promozione.

Quando si parla di FIAT Panda, si fa riferimento ad un piccolo, grande, mito italiano. Nata nel 1980 nella sua prima versione, questa citycar si è saputa ritagliare sin da subito una parte di grande protagonista sul mercato, iniziando a scalare le classifiche. Pensate che da 12 anni è ormai l’auto più venduta in Italia, con un dominio sulla concorrenza che non accenna a terminare, ma che si sta invece rafforzando con il tempo.

Il 2024 è in tal senso un punto di svolta, visto che a fine febbraio è stata svelata la Pandina, ovvero l’evoluzione della citycar, mentre il nome Panda verrà assunto dal B-SUV che sarà svelato il prossimo 11 di luglio, e che andrà a stravolgere i canoni stilistici della FIAT più amata che abbiamo conosciuto sino ad ora. Nel frattempo, parlando del modello attuale, è in corso una promozione eccezionale, che vi permetterà di acquistarla ad un prezzo mai visto prima. Ecco tutti i dettagli.

FIAT, l’occasione della vita per avere la Panda Hybrid

Sul sito web ufficiale di casa FIAT, è stata presentata una super occasione che riguarda la Panda Hybrid, ovvero l’auto più venduta in Italia. Dotata di un motore 1.0 ibrido da 70 cavalli di potenza massima, grazie ai nuovi incentivi statali ed al Bonus Tricolore della casa di Torino vede il proprio prezzo crollare. Infatti, sarà vostra a 9.700 euro invece che 11.200, oltre oneri finanziari.

Un altro grande vantaggio sta nel fatto che sarà vostra ad anticipo zero, il che significa che salirete a bordo senza pagare un euro. In seguito, sono previste 35 rate mensili da 134 euro al mese, con TAN fisso all’8,75% e TAEG al 12,84%. Dovete però affrettarvi, dal momento che questa occasione scade proprio tra poche ore, visto che è fissata al 31 di maggio del 2024, mese in cui i brand hanno fatto di tutto per rendere le loro vetture più economiche.

Inoltre, per accedere all’offerta potrete optare per il finanziamento, la rottamazione e gli incentivi statali. Nel caso in cui non sia vostra intenzione di riscattare la FIAT Panda in questione a fine finanziamento, ricordatevi di rispettare la soglia dei 15.000 km, altrimenti dovrete versare un centesimo in più per ogni chilometro in eccesso. L’occasione è unica e non dovete farvela scappare per niente al mondo.