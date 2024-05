FIAT Panda, arriva la sfida dalla Corea: linee quasi identiche e prezzo competitivo (VIDEO)

La FIAT Panda è da anni leader nel proprio segmento. Presto però si lancerà in quello dei piccoli crossover dove la concorrenza è già agguerrita.

FIAT Panda per anni ha tenuto il primato in Italia di vendite nel proprio segmento. Il motivo è da ricercare in vari elementi. Sicuramente uno di questi è il prezzo super competitivo, poi c’è l’aspetto legato all’italianità che non guasta mai.

Ora però la musica potrebbe cambiare. Dall’oriente, infatti, sono in arrivo diversi modelli molto competitivi sotto ogni punto di vista. Prezzi sempre più bassi e dotati molto spesso di una tecnologia degna di auto di livello superiore.

Nuova Hyundai Casper pronta a sfidare la Panda

In questo 2024 è in arrivo la Hyundai Casper, un piccolo crossover dalle linee che ricordano moltissimo la FIAT Panda, in particolare il concept recentemente mostrato dalla casa del Lingotto della nuova Panda che vedrà la luce a luglio.

Pochi sono i particolari emersi sinora sull’auto prodotta dal colosso coreano. Secondo quanto riportato da Automotive News la vettura in questione dovrebbe avere un prezzo inferiore ai 20mila euro. La piattaforma sarà la stessa della i10 e con essa condivide anche il motore 1.0 a benzina, che però non sarà presente nella gamma europea.

In Italia e nel resto d’Europa, infatti, la Hyundai Casper arriverà con una motorizzazione esclusivamente elettrica, seguendo il trend del momento. Le batterie di questa vettura dovrebbero garantire 300 km di autonomia. Non male quindi. All’interno si parla di doppio monitor, anche se poi bisognerà capire come saranno gli allestimenti offerti.

Il debutto di questo piccolo crossover è fissato per la fine del 2024. C’è grande attesa. Intanto FIAT a luglio, come dicevamo, presenterà la nuova Panda che si andrà ad incastrare nello stesso segmento della Casper. Vedremo chi avrà la meglio.