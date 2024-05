Dacia, servizio eccezionale per i clienti: ora non resterai mai a piedi

La Dacia vi mette a disposizione un servizio che tutti i clienti desideravano, e per il quale non dovrete pagare nulla. Tutti i dettagli.

Tra i marchi più in forma del momento, la Dacia è sicuramente ai primi posti, grazie al rapporto tra qualità e prezzo che ha conquistato milioni di clienti in tutta Europa. In base ai dati relativi ai primi mesi del 2024, la Sandero è nettamente l’auto più venduta nel Vecchio Continente, oltre ad essere la straniera preferita dagli italiani. Il nuovo anno si è aperto con grandi novità per il brand di proprietà del gruppo Renault, che ha svelato al mondo le nuove generazioni del SUV economico Duster e dell’elettrica Spring.

Ebbene, quest’ultima è la BEV più economica in assoluto, visto il prezzo di attacco di appena 17.900 euro, che con gli incentivi potrebbe crollare attorno ai 5.000, un costo davvero irrisorio. Oltre a questa possibilità eccellente di provare una piccola elettrica spendendo poco, la Dacia vi mette a disposizione una grande quantità di servizi, ed oggi vi parleremo di uno di essi, che oltre ad essere del tutto gratuito, è vantaggioso anche per altri aspetti. Scopriamo di cosa si tratta.

Dacia, la Spring elettrica gratis come auto sostitutiva

Nel caso in cui la vostra Dacia dovesse essere soggetta ad un qualche tipo di controllo in officina, la casa rumena vi mette a disposizione, in forma gratuita, l’elettrica Spring come auto sostitutiva. Con il servizio Courtesy Car, il costruttore dell’Est Europa fa sparire ogni tipo di problema, ed in caso di manutenzione programmata, avrai sempre dalla tua la piccola vettura ad emissioni zero.

In tal senso, avrete così la possibilità di fare esperienza con questa tecnologia, e da parte nostra, vediamo anche un gran senso del marketing in questa operazione. Per usufruire di questo servizio, occorre richiedere un appuntamento online presso la vostra officina Dacia di fiducia, ovviamente per la manutenzione programmata del vostro modello, qualunque esso sia.

In seguito, dovrete seguire le istruzioni precise che riceverete via mail, in modo da poter accedere all’app e sfruttare il servizio. Al termine dell’operazione, utilizzate l’app per ritirare l’auto di cortesia e salite comodamente a bordo, in quella che è un’operazione molto facile e veloce. In questo modo, non avrete alcun tipo di problema nei giorni in cui la vostra vettura sarà occupata per la manutenzione programmata, potendo anche testare un’auto elettrica.