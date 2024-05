Dacia, come capire se la tua auto ha un difetto grave: la procedura da seguire

Se sei titolare di una Dacia e vuoi capire se c’è un problema, ecco la procedura che dovrai seguire. In questo modo non ti puoi sbagliare.

Il brand Dacia è uno di quelli che sta attraversando un periodo di forma eccezionale, grazie al rapporto tra qualità e prezzo che in pochissimi sono in grado di offrire. Questo permette alla casa di proprietà del gruppo Renault di fare la differenza in tanti aspetti, con il cliente che in questo periodo, non vede l’ora di poter acquistare una buona auto sapendo che può risparmiare, facendo le fortune del brand dell’Est Europa.

Ed infatti, le vendite testimoniano da anni ormai la grande crescita della Dacia, con la Sandero che è nettamente l’auto più venduta in Europa, la seconda in Italia dopo la FIAT Panda. Qualche mese fa, come se non bastasse, il brand rumeno ha tolto i veli alla nuova Spring, l’elettrica più economica sul mercato, che con gli incentivi può costare anche molto meno di 10.000 euro. Anche dal punto di vista della sicurezza, questo brand ha regole molto precise, ed ora vi spiegheremo come capire quando fate parte di una campagna di richiamo.

Dacia, ecco cosa devi fare per capire il problema

Al giorno d’oggi, si sente parlare di continuo di campagne di richiami di auto, che a causa dei problemi tecnici più disparati, ed a volte anche molto pericolosi come guasti ai freni e rischi incendio, devono essere sottoposte ad un intervento di riparazione da parte del brand. La Dacia ha una procedura molto seria per quanto concerne i richiami, e nel caso in cui abbiate il pensiero che sulla vostra auto ci sia qualcosa che non va, potrete verificare voi stessi sul sito web ufficiale del costruttore dell’Est Europa, alla sezione dedicata, appunto, alle campagne di richiamo, dove potrete avere direttamente una risposta.

Come primo passo, dovrete inserire il vostro numero di telaio, in modo da verificare che la vostra auto possa far parte di una campagna di richiamo. In seguito, la seconda fase prevede che voi fissiate un appuntamento in concessionario che controllerà tutto e provvederà alla sostituzione gratuita dei pezzi incriminati, in modo da poter tranquillizzarvi subito e risolvere il vostro problema nel minor tempo possibile. C’è anche una terza fase, che prevede che voi portiate la vostra Dacia direttamente in officina, dove i tecnici risolveranno tutto.