Ferrari, che disastro: questo bambino s’improvvisa “artista” e combina un pasticcio

Un fatto a dir poco clamoroso ha visto protagonista una Ferrari, che si è vista del tutto dipinta da un bambino nel frontale.

Le supercar prodotte dalla Ferrari sono gioielli che vanno amati e rispettati, ma oggi vi racconteremo una storia che sembra davvero davvero assurda, ma che corrisponde alla realtà dei fatti. Purtroppo, non è la prima volta che vediamo un’auto del Cavallino “maltrattata”, visti i tanti incidenti di cui vi abbiamo parlato in passato, a causa della poca capacità di controllo e di guida dei fortunati conducenti, che non hanno le qualità per gestire dei mostri di potenza di questo tipo.

Le Ferrari, infatti, sono quasi delle auto da corsa omologate per la strada, tutte dotate di potenze eccezionali ed in grado di sfondare largamente la barriera dei 300 km/h. Non sempre però occorre un incidente per rovinare una vettura dal valore di centinaia di migliaia di euro, ed ora vi andremo a narrare di un fatto increscioso, che ha visto un’auto del Cavallino completamente rovinata nella sua parte frontale. Le immagini, vi avvisiamo, non sono per deboli di cuore.

Ferrari, guardate cosa combina questo ragazzino

Il brand Ferrari ha sempre prodotto gioielli amati ed idolatrati dai fan, ma non tutti hanno il medesimo rispetto che nutriamo noi per queste auto. Sulla pagina Instagram “Supercar Fails“, che da sempre ci narra delle sventure che colpiscono questi capolavori su quattro ruote, viene mostrata una 812 Superfast sulla quale un bambino si è divertito a sentirsi un’artista, andando completamente a rovinare il cofano motore con schizzi di vernice.

Il piccolo, che pare abbia solo 11 anni, ha realizzato un cerchio bianco ed alcune righe di colore blu, cosa che aveva già fatto anche con le altre auto che si vedono attorno, come un Tesla Cybertruck. Con ogni probabilità, l’episodio si è verificato negli USA, ma non abbiamo altri dettagli ufficiali. La 812 Superfast è un bolide da 800 cavalli, dotato di motore V12 anteriore, e la sua erede, la 12Cilindri, è stata appena svelata.

La 812 è uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie, visto l’incredibile sound del quale è dotata, ma è chiaro che non meritava un destino così crudele. Probabilmente, la verniche che ha intaccato questa Ferrari potrà essere rimossa, ma vedere scene di questo tipo non fa mai piacere ai fan del Cavallino. Speriamo che tutto si possa risolvere per il meglio.