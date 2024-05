Perché Piero Ferrari è più ricco di John Elkann? La spiegazione è pazzesca

Per chi non lo sapesse, Piero Ferrari è molto più ricco di John Elkann, ovvero il presidente della casa di Maranello. Vediamo i motivi.

Oggi vi sveleremo un aneddoto curioso, che riguarda quella che è probabilmente l’azienda italiana più famosa del mondo, vale a dire la Ferrari. Ebbene, si tratta forse dell’unica realtà nella quale il vice-presidente è più ricco del presidente, vantando un patrimonio che è nettamente superiore a quello del chairman. I due personaggi in questione sono il figlio del Drake, vale a dire Piero, e John Elkann, che è al vertice del Cavallino dal 2018.

Pensate che il patrimonio di Piero Ferrari è pari ad 8,7 miliardi di dollari, mentre quello di John si ferma a 2,6 miliardi. Di certo, non avrà comunque problemi ad arrivare a fine mese, ma è interessante capire il motivo di questo risvolto, dal momento che in nessun’altra azienda si è mai verificata una situazione di questo tipo. Scopriamo cosa c’è dietro.

Ferrari, perché Piero è più ricco di John Elkann

Sul sito web del “Corriere della Sera“, è stata analizzata la situazione relativa al patrimonio di Piero Ferrari e John Elkann, con il primo che è ben quattro volte più ricco del secondo. Tra la Ferrari e la famiglia Agnelli c’è un rapporto che è iniziato tantissimo tempo fa, precisamente il 18 di giugno del 1969, quando tra Enzo e Gianni Agnelli venne firmato l’accordo tramite il quale il Drake vendette il 50% del Cavallino alla FIAT. Un evento a dir poco storico.

Ebbene, il primo motivo della differenza di ricchezza tra i due sta nella Public Family Company di casa Agnelli, che in sostanza è il perno di una catena societaria all’interno della quale il potere aumenta man mano che i propri capitali vanno a diluirsi. Inoltre, c’è anche un’altra spiegazione che giustifica una tale differenza di ricchezza, e che è legata alla presenza della Ferrari in Borsa, dove è quotata ormai da diversi anni.

Infatti, Piero possiede il 10,39% delle azioni della casa di Maranello, e per farvela semplice, è colui che guadagna maggiormente dagli ottimi risultati del Cavallino. In sostanza, l’avere una percentuale così elevata di quote societarie permette al figlio del Drake di incassare molto di più rispetto ad Elkann, che almeno contro Piero, perde la sfida dei paperoni. Come detto, non avrà problemi a far mangiare la sua famiglia, ma è una piccola delusione in una vita di ricchezze.