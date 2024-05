MotoGP GP Catalogna, Gara: Bagnaia si riscatta e vince, Martin segue davanti a Marquez

Il GP di Catalogna della MotoGP vede trionfare Pecco Bagnaia che batte Jorge Martin. Altra rimonta da sogno per Marquez sul podio.

La MotoGP non delude mai, ed anche in quel di Barcellona c’è stato il ritorno al vertice di Pecco Bagnaia, che ha così spezzato la maledizione di una pista che gli aveva sempre portato sfortuna. Il campione del mondo si riprende il secondo posto nel mondiale piegando Jorge Martin, che nel finale ha capito di non poter competere con il rivale, gestendo una piazza d’onore ottima per la sua classifica, e dimostrando di essere molto maturato nella gestione delle gare.

In terza posizione, ancora una volta, c’è Marc Marquez, che ha di nuovo recuperato 11 posizioni, e con la Ducati del Gresini Racing ha negato la gioia del podio ad Aleix Espargarò con l’Aprilia. Buona la prova di Fabio Di Giannantonio che giunge quinto davanti a Raul Fernandez, mentre è settimo Alex Marquez davanti a Brad Binder ed Enea Bastianini. Chiude la top ten Fabio Quartararo, in una buona prova con la Yamaha per l’ex campione della MotoGP, tornato tra i primi.

MotoGP, Bagnaia rimonta e batte Martin

La MotoGP fa tappa a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna, dove la pole position è stata ottenuta dall’Aprilia di Aleix Espargarò, vincitore anche della Sprint Race. Il rider iberico però non azzecca la partenza, che vede Pecco Bagnaia mettersi subito al comando delle operazioni, seguito da uno scatenato Pedro Acosta. Nelle retrovie, parte l’ennesima rimonta di Marc Marquez, costretto a scattare dalla 14esima posizione dopo una brutta qualifica.

Il passo di Acosta è notevole ed inizia un gran duello con Bagnaia, ma in seguito è Jorge Martin colui che sale in cattedra, scavalcando entrambi e passando in testa. Acosta scivola a 14 giri dalla fine, quando era alle spalle del leader del mondiale di MotoGP, per poi riuscire a ripartire in fondo al gruppo. Alla fine, grazie ad una buona rimonta, il rider di casa GasGas KTM rimonta sino al 14esimo strappando qualche punto, a dimostrazione del suo enorme talento.

Il finale di gara è molto teso, con Bagnaia che riesce a recuperare su Martin strappandogli il primo posto, volando così a vincere per la prima volta a Barcellona, dove non era mai salito sul podio. Marquez supera Aleix e riesce a resistere al suo ritorno nel finale, chiudendo ancora una volta sul podio. Prossimo appuntamento al Mugello domenica prossima.