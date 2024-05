MotoGP, Bastianini si sbilancia sul futuro: Ducati in bilico, spunta una nuova soluzione

Il mercato tiene banco in MotoGP, ed ora emerge una nuova, bollente trattativa. Enea Bastianini è pronto per lasciare la Ducati.

Il paddock della MotoGP è in fermento per quella che è la situazione relativa al mercato piloti, con la sella della Ducati factory che continua a scottare. Enea Bastianini pare essere condannato a lasciarla o ad Jorge Martin o a Marc Marquez, che si stanno sfidando di gara in gara per impressionare il boss Luigi Dall’Igna, che di certo, non ha una scelta facile da compiere. Per il “Bestia” è comunque un gran peccato, visto che l’infortunio di Portimao dello scorso anno non gli ha mai permesso di tornare quello di prima.

La stagione 2022, con il Gresini Racing, aveva visto le sue prime quattro vittorie in MotoGP maturare in maniera eccezionale, di talento puro, e tutti ce lo aspettavamo come protagonista sulla Ducati ufficiale. In ogni caso, Bastianini è uno dei piloti più forti in circolazione, e sta già cercando un’alternativa più che valida alla casa di Borgo Panigale. Ecco dove lo potremmo vedere il prossimo anno.

MotoGP, Enea Bastianini può andare in Aprilia

Nel giovedì di Barcellona, dove in questo fine settimana si corre il Gran Premio di Catalogna, Aleix Espargarò ha annunciato il proprio ritiro dalla MotoGP, che avverrà alla fine di questa stagione. Dopo diversi anni in Aprilia, il nativo di Granollers ha reso nota la propria decisione, in una carriera che, sin qui, lo ha visto conquistare 3 vittorie (tutte con la casa di Noale) e 5 pole position.

Questo significa che in Aprilia ci sarà un posto libero al fianco di Maverick Vinales, che dovrebbe continuare nel team diretto da Massimo Rivola. Durante la conferenza stampa catalana, Enea Bastianini ha parlato del proprio futuro, ammettendo che l’Aprilia potrebbe essere una valida alternativa: “L’Aprilia è un’ottima soluzione, è una buona casa che ha fatto molti progressi negli ultimi cinque anni. Sicuramente la ritengo una buona scelta, però vediamo come si evolvono le varie situazioni.

Dunque, la MotoGP potrebbe avere una griglia seriamente rivoluzionata nelle proprie formazioni il prossimo anno, e per Bastianini potrebbe essere una seria occasione di rilancio.

Ricordiamo comunque che Enea è terzo nel mondiale a parità di punti con Marc Marquez, a -40 da Jorge Martin, ma ad appena due lunghezze di distacco da Pecco Bagnaia. Vedremo se da parte sua ci sarà un’impennata d’orgoglio in queste gare decisive per il suo futuro.