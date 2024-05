Moto, sono bellissime ma furono un disastro totale: i peggiori flop a 2 ruote

Oggi vi parliamo di tre moto che non difettavano di certo in termini di bellezza, ma le loro vendite furono pessime. Ecco la loro storia.

Chi l’ha detto che una moto dal look straordinario ed appariscente debba essere per forza un successo sul fronte del mercato? Oggi vi parleremo di tre modelli bellissimi e dal design filante, che però furono un flop in termini di vendite. Infatti, quando una due ruote è ricordate per la sua bellezza, ma anche per lo scarso successo ottenuto, la delusione del costruttore è ancor maggiore.

Tuttavia, il fascino di questi modelli, per fortuna, è stato riscoperto nel tempo, e sul sito web “InMoto.it“, è stato dato spazio a Ducati, Aprilia e Moto Morini, dei veri e propri colossi italiani sul fronte moto, che qualche volta non hanno ottenuto quanto meritavano. Andiamo a scoprire questi modelli nel dettaglio, e siamo certi che li ricorderete tutti.

Moto, scopriamo questi tre flop storici

La classifica qui riportata riguarda, dunque, tre moto caratterizzate da una bellezza inversamente proporzionale al loro successo sul mercato, flop clamorosi che hanno fatto la storia delle due ruote.